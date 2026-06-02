Tomczyk ma nowy klub. Po zwolnieniu wrócił do pierwszej ligi

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Tomczyk nowym trenerem Odry Opole

Odra Opole zakończyła sezon 2025/2026 na 12. miejscu w ligowej tabeli. W marcu jej trenerem został Piotr Plewnia, który prowadził zespół w 11 spotkaniach. W poniedziałek klub oficjalnie poinformował, że ta współpraca nie będzie kontynuowana. Kibice oczekiwali więc na poznanie nazwiska nowego szkoleniowca. Dzień później wszystko stało się jasne.

Za wyniki Odry będzie od teraz odpowiadał Łukasz Tomczyk. Podpisał on dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. 37-latek wraca do pracy po krótkiej przerwie – w maju został zwolniony z Rakowa Częstochowa, gdzie wytrzymał raptem pięć miesięcy. Wcześniej był związany z Polonią Bytom. Teraz wraca na zaplecze Ekstraklasy i przejmuje zespół, który ma ambitne plany na następny sezon.

– Bardzo się cieszę i jestem przekonany, że dołącza do naszego Klubu trener, który swoją wiedzą, pracowitością i nowoczesnym kompleksowym spojrzeniem na futbol wpisuje się w kierunek rozwoju Odry Opole. To trener, który wymaga od swoich drużyn charakteru, determinacji i pełnego zaangażowania. Wspólnie chcemy zbudować drużynę, z której Kibice będą dumni zarówno ze względu na wyniki, jak i sposób, w jaki walczy i jaki prezentuje styl na boisku – przekazał Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy pierwszoligowego klubu.