Liverpool wskazał następcę Konate. W grze 50 mln euro

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Liverpool jest już o krok od zatrudnienia nowego menedżera. Andoni Iraola zostanie następcą Arne Slota, z którym The Reds rozstali się po rozczarowującym sezonie. Hiszpan w ostatnich latach wykonał znakomitą pracę w AFC Bournemouth. Z Anfield pożegnał się również Ibrahima Konate, którego kontrakt nie został przedłużony. Francuski stoper wzbudza obecnie duże zainteresowanie na rynku transferowym. Jego sytuację monitorują m.in. Bayern Monachium, Real Madryt i kluby z Arabii Saudyjskiej.

Włodarze The Reds przyspieszyli poszukiwania nowego środkowego obrońcy. Jak informuje „TEAMtalk’, na liście życzeń jest Joel Ordonez z Club Brugge. 22-letni Ekwadorczyk uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych defensorów w Europie i coraz częściej pojawia się w kontekście transferu do wielkich klubów. Jego usługami zainteresowane są również m.in. Chelsea oraz Juventus.

Oczekuje się, że Club Brugge byłby skłonny rozważyć sprzedaż zawodnika za kwotę około 50 milionów euro. Ordonez wyróżnia się przede wszystkim atletycznością, spokojem w rozegraniu piłki oraz umiejętnością gry w defensywie na otwartej przestrzeni.

W minionym sezonie Ordonez rozegrał 46 spotkań, w których zdobył cztery bramki. Co więcej, jego dobra forma sprawiła, że znalazł się również w kadrze reprezentacji Ekwadoru na nadchodzące mistrzostwa świata. Ordonez i spółka na mundialu zmierzą się z Wybrzeżem Kości Słoniowej, Curacao oraz Niemcami.