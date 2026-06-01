Stokowiec zostanie zatrudniony w nowym klubie. Powrót po latach!

18:34, 1. czerwca 2026
Sebastian Janus Źródło:  FootballScout [X]

Piotr Stokowiec po rozstaniu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki nie pozostanie długo na bezrobociu. Jego nowym klubem zostanie Polonia Warszawa - informuje użytkownik FootballScout.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Stokowiec

Polonia postawi na Stokowca. Sentymentalny powrót

Piotr Stokowiec w sezonie 2025/2026 odpowiadał za wyniki Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Jesienią jego drużyna była największą pozytywną niespodzianką pierwszej ligi. Skazywano ją na pożarcie, a tymczasem liczyła się poważnie w grze nawet o bezpośredni awans do Ekstraklasy. Runda wiosenna nie była już natomiast tak udana – podczas zimowego okienka do Legii Warszawa odszedł Rafał Adamski, czyli najlepszy strzelec zespołu. Bez niego Pogoń zakończyła sezon na 11. miejscu, co i tak można traktować jako spory sukces. Zaraz po ostatnim ligowym meczu Stokowiec zapowiedział swoje odejście z klubu, co zostało później oficjalnie potwierdzone.

Wygląda na to, że na powrót do pracy nie będzie długo czekał. Cieszył się zainteresowaniem spoza Polski, ale ma kontynuować karierę trenerską w kraju. Użytkownik FootballScout poinformował na portalu X, że Stokowiec ma teraz objąć Polonię Warszawa.

Dla niego to sentymentalny powrót po latach, bowiem był już w przeszłości związany z tym klubem, zarówno jako piłkarz, jak i szkoleniowiec. Pracował tam do 2013 roku, jeszcze na poziomie Ekstraklasy.

W Polonii doszło do poważnej roszady po przegranym barażu z Wieczystą Kraków. Zdecydowano o rozstaniu z dotychczasowym trenerem Mariuszem Pawlakiem. Stokowiec ma zostać jego następcą.

