Wybrał Inter zamiast Milanu. Gwiazdor ujawnił kulisy decyzji

Manuel Akanji przyznał że latem mógł trafić do Milanu lecz ostatecznie wybrał Inter i nie żałuje tej decyzji. W rozmowie ze Sport Mediaset podkreślił że jego celem jest zdobycie dwóch trofeów już w pierwszym sezonie.

Akanji mówi wprost, dlaczego wybrał Inter

Manuel Akanji szybko odnalazł się w nowym zespole i stał się ważnym elementem defensywy. Może grać zarówno na środku jak i po prawej stronie bloku obronnego. Jego uniwersalność daje trenerowi większe możliwości ustawienia. – Rozmawiałem latem z Milanem ale uznałem, że Inter jest dla mnie lepszym kierunkiem – powiedział zawodnik. Podkreślił, że decyzja okazała się trafna i dobrze czuje się w drużynie.

Inter znajduje się w bardzo dobrej sytuacji w lidze. Zespół ma 12 punktów przewagi nad rywalami przy pięciu meczach do końca sezonu. To oznacza, że mistrzostwo jest bardzo blisko. Równolegle drużyna walczy w Pucharze Włoch. W półfinale zmierzy się z Como, a pierwszy mecz zakończył się remisem. Akanji zaznaczył, że to wymagający rywal mimo gry u siebie.

– To byłoby niesamowite wygrać dwa trofea w pierwszym roku – przyznał obrońca. Dodał, że zespół skupia się na każdym kolejnym meczu i chce zakończyć sezon na wysokim poziomie. Piłkarz odniósł się także do swojej przyszłości. Obecnie gra na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. – Gdy wygramy trofea, przyjdzie czas na rozmowy o przyszłości – podkreślił.

Akanji pochwalił również pracę trenera Cristiana Chivu. – Świetnie zarządza zespołem i buduje dobrą atmosferę – ocenił. Zwrócił uwagę na jego wsparcie w trudnych momentach sezonu.

Inter stoi przed szansą na wyjątkowy sezon. Drużyna jest blisko mistrzostwa i nadal walczy o krajowy puchar. Końcówka rozgrywek zdecyduje czy uda się zrealizować ambitny plan.

