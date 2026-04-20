Real i Arbeloa w trudnym momencie. Padły ważne słowa

Alvaro Arbeloa nie zamierza skupiać się na spekulacjach dotyczących swojej przyszłości w Realu Madryt. Po ostatnich porażkach trener wskazał, co jest dla niego najważniejsze.

Arbeloa o sytuacji w Realu. Skupia się na czymś zupełnie innym

Alvaro Arbeloa odniósł się do pojawiających się doniesień o możliwym zwolnieniu z Realu Madryt po nieudanych meczach z Bayernem Monachium czy Gironą i Mallorką. W jednej z ostatnich wypowiedzi trener Królewskich wprost mówił, że nie zamierza jednak tracić energii na rozważania o swojej przyszłości, koncentrując się wyłącznie na nadchodzących spotkaniach.

– To nie do mnie należy decyzja. W ogóle nie martwię się o swoją przyszłość. Martwię się o te siedem pozostałych meczów, a zwłaszcza o jutrzejszy. Te siedem meczów jest ważniejszych, niż mogłoby się wydawać. Jutro musimy udowodnić swoją wartość – powiedział Arbeloa cytowany przez AS.com.

Hiszpan podkreślił, że pełna koncentracja drużyny musi być skierowana na końcówkę sezonu. Każde kolejne spotkanie może mieć ogromne znaczenie w kontekście walki o najwyższe cele, dlatego nie ma miejsca na rozpraszanie się tematami pozasportowymi.

Real przygotowuje się obecnie do meczu z Deportivo Alaves w 33. kolejce La Liga, który odbędzie się 21 kwietnia. Po 31 rozegranych spotkaniach Madrytczycy zajmują drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 70 punktów, tracąc dziewięć oczek do liderującej FC Barcelony.

Najbliższe tygodnie będą kluczowe zarówno dla wyników zespołu, jak i przyszłości szkoleniowca. Chociaż sam Arbeloa konsekwentnie podkreśla, że liczy się wyłącznie teraźniejszość i wyniki na boisku.