Borek i gorący temat. Wisła Kraków na progu ważnych zmian

12:05, 20. kwietnia 2026
Luka Pawlik

Wisła Kraków w niedalekiej przyszłości może przejść istotne zmiany w strukturze właścicielskiej. Swoimi przemyśleniami na ten temat w Kanale Sportowym podzielił się Mateusz Borek.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Borek

Mateusz Borek o możliwych scenariuszach dla Wisły

Wisła Kraków wygląda na to, że po czterech latach spędzonych na zapleczu PKO BP Ekstraklasa w tym roku wróci do elity. Jednocześnie klub może przejść poważne zmiany na poziomie udziałowców. Coraz częściej pojawiają się sygnały, że jednym z nich zostanie Wojciech Kwiecień. Tymczasem na ten temat w Kanale Sportowym wypowiedział się Mateusz Borek.

– Myślę, że czekają długie negocjacje pod Wawelem i bezsenne noce, kto wskaże trenera, kto wskaże dyrektora sportowego, odpowiedzialnych za skauting. Były już różne konsorcja, Legia współpracuje z Pogonią Grodzisk, a może właśnie Wisła zbuduje coś wspólnego z Wieczystą? Jestem w stanie sobie wyobrazić, że jadą obie ekipy razem na obóz, że współpracują, że działasz z kreatywną księgowością, to byłby ciekawy model – mówił dziennikarz.

– Nie widzę sensu wycofywania Wieczystej. Nie wiem, czy jego syn będzie sobie prowadził ten klub, ale Wojciech Kwiecień kocha piłkę, często jeździ na Wyspy Brytyjskie i odwiedza stadiony, bo pasjonuje się Chelsea. On teraz chciałby się zaangażować mocniej w Wisłę, którą ma w sercu i wielokrotnie to pokazywał – zaznaczył Borek.

W tabeli Betclic 1. Ligi zespół prowadzony przez Mariusza Jopa zajmuje natomiast pierwsze miejsce z 58 punktami. Z kolei drużyna Kazimierza Moskal ma 44 oczka i plasuje się na czwartej pozycji, mając jeden mecz rozegrany mniej.

