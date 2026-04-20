Barcelona rozważa zaskakujący scenariusz. Nie tylko Lewandowski

Barcelona przygotowuje się do intensywnego lata i planuje poważne ruchy w ofensywie przed nowym sezonem. Według COPE, klub nie daje gwarancji pozostania ani Robertowi Lewandowskiemu ani Ferranowi Torresowi.

Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski i Torres mogą odejść jednocześnie

Barcelona jasno określiła priorytety na najbliższe okno transferowe. Klub chce wzmocnić pozycję środkowego napastnika. Głównym celem jest Julian Alvarez, który ma stać się nową twarzą ataku.

Robert Lewandowski znajduje się w trudnej sytuacji kontraktowej. Jego umowa wygasa w czerwcu i wciąż nie osiągnięto porozumienia. Problemem pozostają warunki finansowe oraz proponowana obniżka wynagrodzenia. Brak porozumienia zwiększa szanse na odejście napastnika. Klub rozmawiał z jego agentem Pini Zahavim lecz nie doszło do finalnych ustaleń. To sprawia że przyszłość Polaka w Barcelonie pozostaje niepewna. Kolejne spotkanie ma się odbyć w maju.

Niepewna jest także sytuacja Ferrana Torresa. Hiszpan miał odgrywać większą rolę w zespole lecz jego forma była nierówna. Długi okres bez zdobytej bramki wpłynął na ocenę jego sezonu. Barcelona nie zamyka się na oferty za swojego zawodnika. Jeśli pojawi się atrakcyjna propozycja, klub może rozważyć sprzedaż. To dodatkowo podkreśla możliwe zmiany w linii ataku.

Scenariusz, w którym jednocześnie odchodzą Robert Lewandowski i Ferran Torres może wydawać się dość zaskakujący. Jednak jest to też strategia przyjęta, by zrealizować najważniejszy cel, jakim jest sprowadzenie Juliana Alvareza. Na razie nic nie jest przesądzone.

