La Liga odkryła karty. Znana data meczu Barcelona – Real

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Vinicius Junior

La Liga w tym sezonie jest niezwykle interesująca. FC Barcelona co prawda zmierza po kolejne mistrzostwo kraju, jednak przedstawiciele Realu Madryt przekonują, że dopóki będą mieć matematyczne szanse na sukces, nie zamierzają odpuszczać. Tymczasem znany jest już dokładny termin rozegrania El Clasico.

Informacja została przekazana za pośrednictwem oficjalnego profilu La Liga na platformie X, gdzie opublikowano pełny harmonogram 35. kolejki. Mecz z udziałem Barcelony i Realu, jak zwykle, przyciąga największą uwagę kibiców na całym świecie i może mieć kluczowe znaczenie dla układu tabeli na finiszu sezonu.

Rywalizacja Katalończyków z Los Blancos od lat elektryzuje fanów futbolu i stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu piłkarskim. Spotkanie zaplanowane na maj może odegrać istotną rolę w walce o mistrzostwo Hiszpanii, zwłaszcza że sezon wchodzi w decydującą fazę.

Potwierdzenie dokładnej daty i godziny meczu pozwala kibicom lepiej zaplanować udział w wydarzeniu lub śledzenie transmisji. Organizatorzy spodziewają się ogromnego zainteresowania zarówno na stadionie, jak i przed telewizorami.

HORARIOS | Consulta cuándo se jugarán los encuentros de la jornada 35 de #LALIGAEASPORTS.



👉 https://t.co/UM3HMlHU4w pic.twitter.com/3Hx7awti4D — LALIGA (@LaLiga) April 20, 2026

Pełny terminarz 35. kolejki obejmuje również inne istotne spotkania, jednak to właśnie El Clasico będzie centralnym punktem tej serii gier. Wszystko wskazuje na to, że wieczór 10 maja przyniesie kolejną odsłonę jednej z najbardziej prestiżowych rywalizacji w światowym futbolu.

Na dzisiaj obie ekipy dzieli w tabeli różnica dziewięciu punktów. Liderem jest Barcelona z dorobkiem 79 oczek. Real zajmuje drugie miejsce, mając 70 punktów. Zanim jednak dojdzie do El Clasico, obie drużyny mają jeszcze do rozegrania trzy kolejki ligowe.