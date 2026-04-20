Znamy już trzy rozstrzygnięcia w PKO Ekstraklasie. Historyczny sezon

PKO BP Ekstraklasa wchodzi w decydującą fazę sezonu, a sytuacja w tabeli pozostaje niezwykle wyrównana. Oficjalny profil ligi w serwisie X wskazał pierwsze rozstrzygnięcia, które już są pewne.

Ścisk w czołówce i pierwsze rozstrzygnięcia sezonu

Lech Poznań zapewnił sobie utrzymanie w lidze. Widzew Łódź stracił natomiast szanse na zdobycie mistrzostwa. Bruk Bet Termalica Nieciecza nie zagra w eliminacjach do europejskich pucharów. To trzy pierwsze rozstrzygnięcia tego sezonu.

Sytuacja w tabeli pokazuje, jak wyrównany jest obecny sezon. Lech Poznań prowadzi z dorobkiem 49 punktów po 29 meczach. Tuż za nim znajduje się Jagiellonia Białystok oraz Górnik Zabrze, którzy mają po 46 punktów.

Różnice między zespołami są minimalne i każdy mecz może zmienić układ tabeli. Wisła Płock, Zagłębie Lubin, Raków Częstochowa i GKS Katowice również pozostają w grze o czołowe lokaty. Choć obraz tabeli pokazuje, że nawet drużyny z dalszych miejsc nie straciły jeszcze szans na poprawę pozycji.

Stawka jest wysoka, ponieważ dwa pierwsze miejsca dają udział w eliminacjach Ligi Mistrzów. Zespoły z miejsc trzeciego i czwartego zagrają w eliminacjach Ligi Konferencji. To sprawia, że walka o każdy punkt ma ogromne znaczenie.

Dodatkową ścieżką do europejskich pucharów jest Puchar Polski. Zwycięzca tych rozgrywek zagra w eliminacjach Ligi Europy. W finale zmierzą się Górnik Zabrze oraz Raków Częstochowa. Jeśli zwycięzca Pucharu zajmie miejsce 1-4 na koniec sezonu to w eliminacjach europejskich pucharów zagra piąty zespół Ekstraklasy.

Końcówka sezonu zapowiada się niezwykle emocjonująco. Różnice punktowe są niewielkie, a terminarz wymagający. Każda kolejna seria spotkań może przynieść nowe rozstrzygnięcia.

Zobacz również: Barcelona dopina transfer. Wielki talent trafi na Camp Nou