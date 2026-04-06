Wisła przekazała świetne wieści. Pomimo Świąt Wielkanocnych

10:01, 6. kwietnia 2026
Jakub Fudali
23 tysiące wejściówek. Tyle biletów nabyli kibice Wisły Kraków na mecz z Górnikiem Łęczna, który zaplanowano na świąteczny poniedziałek o wczesnej godzinie, bo 11:30.

Piotr Front/Alamy Na zdjęciu: Wisła Kraków

Ponad 23 tysiące kibiców na meczu w lany poniedziałek

Wisła Kraków w tym sezonie walczy o bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy. Wszystko wskazuje, że ostatnie tygodnie rywalizacji w Betclic 1. lidze powinny upłynąć zespołowi spod Wawelu dość spokojnie. Aktualnie bowiem ich przewaga nad drugim Śląskiem Wrocław to sześć punktów, choć ekipa z Dolnego Śląska ma jedno spotkanie więcej. Przewaga może się jednak powiększyć podczas poniedziałkowego starcia z Górnikiem Łęczna.

Mecz ten zaplanowano na 11:30 w drugi dzień Świąt Wielkanocnych, a więc w stosunkowo mało dogodnym terminie. Większość kibiców w tym czasie może przecież być z rodziną, a jednak Wisła Kraków przekazała zaskakujące dane dotyczące frekwencji. Mogą one zawstydzić większość klubów nawet w PKO Ekstraklasie. Mianowicie przekazano, że na starcie z Górnikiem sprzedano ponad 23 tysiące wejściówek. Biorąc pod uwagę termin, trzeba przyznać, że jest to liczba imponująca.

Samo starcie zapowiada się bardzo ciekawie. Biała Gwiazda jest oczywistym faworytem i trudno spodziewać się innego wyniku, niż pewne zwycięstwo podopiecznych Mariusza Jopa. Z kolei Górnik Łęczna walczy o pozostanie w lidze i także musi walczyć o pełną pulę. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz: Wisła Kraków – Górnik Łęczna: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (06.04.2026).

