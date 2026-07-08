Arsenal chce pomocnika reprezentacji Anglii. To będzie transferowy hit

08:07, 8. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  The Athletic

Arsenal stara się przekonać Morgana Rogersa do transferu z Aston Villi. Według "The Athletic", dla Mikela Artety priorytetem będzie pozyskanie reprezentanta Anglii tego lata.

Mikel Arteta
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PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Morgan Rogers na krótkiej liście życzeń Mikela Artety

Arsenal rozpoczął przygotowania do letniego okna transferowego, a jednym z najważniejszych nazwisk na liście życzeń Mikela Artety jest Morgan Rogers. Ofensywny pomocnik Aston Villi stał się jednym z najbardziej cenionych młodych zawodników w Premier League.

23-letni Anglik w ostatnich miesiącach znacząco podniósł swoją wartość. Rogers zachwyca przede wszystkim wszechstronnością, siłą fizyczną oraz umiejętnością przełamywania linii defensywnych rywali. W minionym sezonie zdobył 10 bramek i dołożył siedem asyst w angielskiej elicie.

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Według informacji przekazywanych przez „The Athletic”, menedżer Kanonierów wskazał Rogersa jako jeden z absolutnych priorytetów transferowych tego lata. Klub z Birmingham nie znajduje się pod presją sprzedaży zawodnika i ma świadomość, jak ważną postacią dla zespołu jest Rogers. Władze Aston Villi mogą oczekiwać za swojego pomocnika nawet 130 milionów funtów.

Dla Arsenalu Rogers wydaje się idealnie pasować do kierunku, w którym zmierza klub. Jest młody, zna realia Premier League, ma doświadczenie na najwyższym poziomie i wciąż pozostaje zawodnikiem z dużym potencjałem. Arteta wielokrotnie podkreślał, że chce mieć w drużynie piłkarzy zdolnych do gry na kilku pozycjach. Co istotne, kontrakt Anglika w Birmingham obowiązuje do czerwca 2031 roku.

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