Argentyna – Szwajcara: kiedy i gdzie ćwierćfinał MŚ 2026

07:20, 8. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Argentyna zagra ze Szwajcarią w ćwierćfinale mistrzostw świata 2026. Spotkanie odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 3:00 czasu polskiego.

Lionel Messi
Obserwuj nas w
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Kiedy odbędzie się mecz Argentyna – Szwajcaria?

Argentyna awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata 2026 po jednym z najbardziej emocjonujących spotkań tegorocznego turnieju. Obrońcy tytułu pokonali Egipt (3:2), choć jeszcze w końcówce meczu przegrywali 0:2. Drużyna Lionela Scaloniego pokazała ogromny charakter i w spektakularny sposób odwróciła losy rywalizacji.

Sygnał do ataku dał Cristian Romero, który zdobył kontaktową bramkę. Chwilę później do wyrównania doprowadził Lionel Messi, a decydujący cios w końcówce zadał Enzo Fernandez. Gol pomocnika Chelsea dał miejsce w najlepszej ósemce mundialu.

BONUS 400 PLN za poprawny typ na gola wybranej drużyny. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Rywalem Argentyny w walce o półfinał będzie Szwajcaria. Helweci również musieli stoczyć niezwykle wymagający bój w 1/8 finału. Ich spotkanie z Kolumbią zakończyło się bezbramkowym remisem, a o awansie zadecydowała seria rzutów karnych. W niej więcej zimnej krwi zachowali Szwajcarzy, którzy wykorzystali swoje szanse i wywalczyli przepustkę do ćwierćfinału. Helweci po raz pierwszy od 1954 roku zameldowali się w ćwierćfinale mundiali.

Mecz Argentyna – Szwajcaria w ćwierćfinale mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 3:00 czasu polskiego. Areną spotkania będzie Arrowhead Stadium w Kansas City. Transmisję z tego pojedynku przeprowadzi Telewizja Polska.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości