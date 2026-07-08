Argentyna – Szwajcara: kiedy i gdzie ćwierćfinał MŚ 2026

Argentyna zagra ze Szwajcarią w ćwierćfinale mistrzostw świata 2026. Spotkanie odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 3:00 czasu polskiego.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Kiedy odbędzie się mecz Argentyna – Szwajcaria?

Argentyna awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata 2026 po jednym z najbardziej emocjonujących spotkań tegorocznego turnieju. Obrońcy tytułu pokonali Egipt (3:2), choć jeszcze w końcówce meczu przegrywali 0:2. Drużyna Lionela Scaloniego pokazała ogromny charakter i w spektakularny sposób odwróciła losy rywalizacji.

Sygnał do ataku dał Cristian Romero, który zdobył kontaktową bramkę. Chwilę później do wyrównania doprowadził Lionel Messi, a decydujący cios w końcówce zadał Enzo Fernandez. Gol pomocnika Chelsea dał miejsce w najlepszej ósemce mundialu.

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Rywalem Argentyny w walce o półfinał będzie Szwajcaria. Helweci również musieli stoczyć niezwykle wymagający bój w 1/8 finału. Ich spotkanie z Kolumbią zakończyło się bezbramkowym remisem, a o awansie zadecydowała seria rzutów karnych. W niej więcej zimnej krwi zachowali Szwajcarzy, którzy wykorzystali swoje szanse i wywalczyli przepustkę do ćwierćfinału. Helweci po raz pierwszy od 1954 roku zameldowali się w ćwierćfinale mundiali.

Mecz Argentyna – Szwajcaria w ćwierćfinale mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 3:00 czasu polskiego. Areną spotkania będzie Arrowhead Stadium w Kansas City. Transmisję z tego pojedynku przeprowadzi Telewizja Polska.