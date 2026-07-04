Korona Kielce w sobotę pochwaliła się niezwykle ważnym wzmocnieniem. Do zespołu Scyzorów trafił Kamil Jakubczyk z Arki Gdynia. Młody pomocnik podpisał z nowym klubem czteroletnią umowę.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Oficjalnie: Kamil Jakubczyk wzmocnił Koronę Kielce!

Korona Kielce tego lata dysponuje sporym budżetem transferowym. Od kilku dni mówiło się, że Scyzory są gotowe pozyskać Kamila Jakubczyka. Te doniesienia potwierdził ostatnio nasz dziennikarz Piotr Koźmiński. Jak się okazuje, przeprowadzka została już w pełni dopięta. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście pomocnika z Arki Gdynia.

Kamil Jakubczyk wzbudzał spore zainteresowanie na rynku transferowym. W grze o jego podpis liczył się również Widzew Łódź. Finalnie jednak rywalizację wygrała Korona Kielce. Młody pomocnik został odbarczony sporym zaufaniem przez nowego pracodawcę. Jego kontrakt będzie bowiem obowiązywał do 30 czerwca 2030 roku.

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– Bardzo się cieszę, że dołączam do Korony. Wierzę, że to bardzo dobry krok w mojej karierze i miejsce, w którym możemy osiągnąć coś dobrego. Duży wpływ na moją decyzję miało to, że klub tworzą ludzie z Koroną w sercu. Od pierwszych rozmów czułem ich determinację i przekonanie do mojej osoby – powiedział piłkarz cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Kamil Jakubczyk w zeszłym sezonie rozegrał 33 spotkania w koszulce Arki Gdynia. Młody pomocnik zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. 21-latek zaliczył także jedną asystę.

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