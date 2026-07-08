Rodri miał podjąć decyzję w sprawie potencjalnego transferu do Realu Madryt. Jest zainteresowany opuszczeniem Manchesteru City, natomiast hiszpański gigant nie wie, czy pomocnik będzie mu potrzebny.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Real ma wątpliwości. Rodri chce transferu

Rodri od wielu miesięcy jest łączony z transferem do Realu Madryt. Wydawało się, że jest brakującym ogniwem środka pola giganta z Santiago Bernabeu. Media intensywnie spekulują w tej sprawie, a za sygnał, że coś się dzieje, traktują wciąż niesfinalizowane rozmowy z Manchesterem City w sprawie przedłużenia wygasającej w 2027 roku umowy.

W rzeczywistości Obywatele chcą go oczywiście zatrzymać na kolejne lata, ale po odejściu Pepa Guardioli nie będzie to łatwe. Największe gwiazdy zespołu nie są przekonane, że projekt bez słynnego menedżera będzie zmierzał w odpowiednim kierunku. Z podobnymi rozterkami mierzy się Rodri, który z wyjątkowo dużym uznaniem traktuje możliwość przenosin do Realu Madryt.

Na dzisiaj większe zainteresowanie takim transferem wykazuje zawodnik. Rodri jest gotowy opuścić Manchester City i dołączyć do klubu z Hiszpanii. Problem w tym, że Real niekoniecznie widzi miejsce dla 30-letniego pomocnika. Tego lata zespół zasilił już Bernardo Silva, a Aurelien Tchouameni i Eduardo Camavinga najprawdopodobniej nie zostaną sprzedani. Jose Mourinho preferuje kolejne wzmocnienia defensywy, a dopiero później pomyśli nad potencjalnymi zmianami w środku pola.

🚨 Rodri would be open to leaving Manchester City, but Real Madrid currently feel they do not need him. 🇪🇸



The situation is not closed, though, and could still shift later — similar to what happened with Bernardo Silva. 👀



(Source: @latigoserrano) pic.twitter.com/dLx9YzD4vD — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 7, 2026

Rodri gra dla Manchesteru City od 2019 roku. Wcześniej był związany z Atletico Madryt oraz Villarrealem.

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