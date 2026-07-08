Real ma wątpliwości. Rodri chce transferu
Rodri od wielu miesięcy jest łączony z transferem do Realu Madryt. Wydawało się, że jest brakującym ogniwem środka pola giganta z Santiago Bernabeu. Media intensywnie spekulują w tej sprawie, a za sygnał, że coś się dzieje, traktują wciąż niesfinalizowane rozmowy z Manchesterem City w sprawie przedłużenia wygasającej w 2027 roku umowy.
W rzeczywistości Obywatele chcą go oczywiście zatrzymać na kolejne lata, ale po odejściu Pepa Guardioli nie będzie to łatwe. Największe gwiazdy zespołu nie są przekonane, że projekt bez słynnego menedżera będzie zmierzał w odpowiednim kierunku. Z podobnymi rozterkami mierzy się Rodri, który z wyjątkowo dużym uznaniem traktuje możliwość przenosin do Realu Madryt.
Na dzisiaj większe zainteresowanie takim transferem wykazuje zawodnik. Rodri jest gotowy opuścić Manchester City i dołączyć do klubu z Hiszpanii. Problem w tym, że Real niekoniecznie widzi miejsce dla 30-letniego pomocnika. Tego lata zespół zasilił już Bernardo Silva, a Aurelien Tchouameni i Eduardo Camavinga najprawdopodobniej nie zostaną sprzedani. Jose Mourinho preferuje kolejne wzmocnienia defensywy, a dopiero później pomyśli nad potencjalnymi zmianami w środku pola.
Rodri gra dla Manchesteru City od 2019 roku. Wcześniej był związany z Atletico Madryt oraz Villarrealem.
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