Korona Kielce zdecydowała w sprawie przyszłości Jakuba Budnickiego. Zawodnik ma tego lata zmienić barwy klubowe. 24-latek lada moment może zasilić szeregi Polonii Warszawa - donosi portal Wkielcach.info.

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Jakub Budnicki opuści Koronę Kielce. Wyląduje w Polonii Warszawa?

Korona Kielce wietrzy szatnię. Już wiemy, że klub nie wiążę przyszłości z Marcinem Cebulą. Tymczasem kolejne wieści transferowe z obozu Scyzoryków przekazuje portal Wkielcach.info. Otóż władze zespołu z województwa świętokrzyskiego zdecydowały o rozstaniu z Jakubem Budnickiem. Środkowy obrońca może zostać zarówno wypożyczony, jak i definitywnie zmienić otoczenie.

Wspomniane źródło dodaje także, że Jakub Budnicki może kontynuować karierę na poziomie Betclic 1. Ligi. Obrońca Korony Kielce znajduje się bowiem w kręgu zainteresowań Polonii Warszawa. Warto zaznaczyć, że drugą część poprzedniego sezonu 24-latek spędził na wypożyczeniu w stołecznym klubie. Czarne Koszule są zadowolone ze współpracy, więc nieprzypadkowo znów mają go na celowniku.

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Korona Kielce jest zespołem, który rozpoczyna nowy rozdział. Władze klubu zamierzają zaszaleć na rynku transferowym, więc nic dziwnego, że rozstają się z niechcianymi piłkarzami. Jakub Budnicki latem 2025 roku kosztował około 600 tysięcy złotych. Trudno przewidzieć, czy dziś zwróci się transfer 24-latka.

Jakub Budnicki w koszulce Korony Kielce rozegrał łącznie siedem spotkań. Środkowy obrońca nie ma udziału przy strzelonym golu przez swoją drużynę.