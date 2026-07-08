Alvaro Arbeloa znalazł klub. Jest potwierdzenie

07:43, 8. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fulham FC

Alvaro Arbeloa wraca do pracy po zwolnieniu z Realu Madryt. Hiszpański szkoleniowiec oficjalnie przejął Fulham FC.

Alvaro Arbeloa
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PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Fulham zatrudniło Alvaro Arbeloę

Alvaro Arbeloa został oficjalnie nowym menedżerem Fulham. Były trener Realu Madryt podpisał z londyńskim klubem trzyletni kontrakt. Dla 43-letniego Hiszpana będzie to powrót do Premier League, którą doskonale zna jeszcze z czasów występów w barwach Liverpoolu.

Największe sukcesy Hiszpan odnosił jako piłkarz Los Blancos, z którym dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów. Były prawy obrońca był również częścią złotej generacji reprezentacji Hiszpanii. W 2010 roku znalazł się w kadrze, która sięgnęła po mistrzostwo świata podczas turnieju rozgrywanego w Republice Południowej Afryki.

Po zakończeniu kariery zawodniczej Arbeloa pozostał związany z Realem Madryt. Hiszpan prowadził między innymi zespoły młodzieżowe Królewskich. W styczniu tego roku otrzymał jednak najważniejsze zadanie w swojej dotychczasowej karierze trenerskiej. Objął pierwszą madryckiego giganta, zastępując Xabiego Alonso.

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Pobyt Arbeloi na ławce trenerskiej Santiago Bernabeu nie przebiegł jednak zgodnie z oczekiwaniami władz klubu. Seria niekorzystnych wyników w La Liga sprawiła, że zespół stracił szybko szanse na walkę o mistrzostwo Hiszpanii. Rozczarowaniem zakończyła się również rywalizacja w Pucharze Króla, gdzie madrytczycy sensacyjnie odpadli już na etapie 1/8 finału po porażce z drugoligowym Albacete.

Królewscy nie zdołali także sięgnąć po upragniony triumf w Lidze Mistrzów. Real zakończył udział w prestiżowych rozgrywkach na etapie ćwierćfinału, przegrywając rywalizację z Bayernem Monachium. Był to drugi sezon z rzędu, w którym stołeczny klub zakończył rozgrywki bez zdobycia żadnego trofeum.

Teraz Arbeloa otrzyma szansę na odbudowanie swojej pozycji w angielskiej Premier League. W Fulham zastąpił Marco Silvę, który zakończył swoją pracę w klubie po poprzednim sezonie. Portugalczyk poprowadził londyńczyków do 11. miejsca w tabeli Premier League, a następnie przeniósł się do Benfiki Lizobna.

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