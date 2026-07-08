Reguła bohaterem wielkiego transferu? Zagłębie wyjaśnia sytuację

Marcel Reguła po świetnym sezonie jest łączony z zagranicznym transferem. Problem w tym, że na dzisiaj nie ma za niego ofert. O sytuacji młodego zawodnika mówi dyrektor sportowy Zagłębia Lubin Rafał Ulatowaski.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Marcel Reguła

Zagłębie czeka na oferty. Co z transferem Reguły?

Marcel Reguła ma za sobą przełomowy rok na boiskach Ekstraklasy. Stał się liderem drużyny Leszka Ojrzyńskiego, gromadząc w 31 meczach pięć bramek oraz pięć asyst. Świetnie radził sobie również w reprezentacji Polski do lat 21, z którą osiągał imponujące wyniki. 19-latek to jeden z największych polskich talentów, dlatego wróży mu się dużą karierę. Wydaje się, że już tego lata dojdzie do transferu zagranicznego z jego udziałem.

Reguła był do tej pory łączony przede wszystkim z Benficą, choć do gry miał wejść też Strasbourg. Zagłębie Lubin liczy, że na jego sprzedaży pobije własny rekord. Problem w tym, że na dzisiaj nie ma tematu jego odejścia. Dyrektor sportowy Rafał Ulatowski ujawnił, że wokół pomocnika nie brakuje zainteresowania, natomiast ogranicza się to jedynie do zapytań i rozmów.

– W sprawie Marcela do tej pory były jedynie kuluarowe rozmowy i nieoficjalne zapytania. Jeżeli chodzi o konkrety, nad niczym w klubie się nie pochylamy. (…) Pamiętajmy, że okienko transferowe oficjalnie trwa dopiero od początku lipca. Największe ligi startują zdecydowanie później od PKO BP Ekstraklasy, a ich przedstawiciele i tak na razie skoncentrowani są na fazie pucharowej mistrzostw świata – tłumaczy Ulatowski w rozmowie dla „Przegląd Sportowy Onet”.

W najbliższym czasie Reguła nie zmieni zespołu. Aktualnie przygotowuje się z Zagłębiem Lubin do nowego sezonu Ekstraklasy.

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