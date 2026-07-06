Lechia sprzeda dwie gwiazdy do Włoch?! Poważne zainteresowanie

Lechia Gdańsk po spadku z Ekstraklasy może sprzedać swoje największe gwiazdy. Duże zainteresowanie wzbudza Tomas Bobcek. Do walki o króla strzelców dołącza kolejny znany klub - ujawnia "Bologna Sport News".

fot. SOPA Images Limited Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Bobcek w pakiecie z Zhelizko? Znany klub zainteresowany

Lechia Gdańsk spadła z Ekstraklasy, a w obliczu problemów finansowych jest zmuszona do pożegnania swoich najważniejszych piłkarzy. Nie ulega wątpliwościom, że tego lata Tomas Bobcek zmieni otoczenie – to król strzelców minionego sezonu i zawodnik, który wzbudza bardzo duże zainteresowanie. Do tej pory łączono go między innymi z Werderem Brema, AS Monaco czy Trabzonsporem. Teraz do gry wchodzą Włosi, również gotowi wydać na niego duże pieniądze.

Bobcek miał bowiem zainteresować włodarzy Bologni. Znany włoski klub przygotowuje się do sprzedaży jednego ze swoich napastników, a kandydatem do zajęcia miejsca w składzie jest właśnie dwukrotny reprezentant Słowacji. „Bologna Sport News” twierdzi ponadto, że Bobcek nie jest jedynym zawodnikiem Lechii, który może tego lata dołączyć do Serie A.

Bologna jest bowiem zainteresowana również Ivanem Zhelizko. Pomocnik też myśli o opuszczeniu Gdańska, a jego wycena sięga sześciu milionów euro. Oczywiście Włosi chcieliby wykorzystać trudną sytuację Lechii i wynegocjować znacznie korzystniejsze warunki ewentualnego transferu.

Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że obaj w przyszłym sezonie będą grać na zapleczu Ekstraklasy. Lechia oczywiście nie puści swoich gwiazd za darmo, ale jednocześnie musi kogoś sprzedać, by poprawić płynność finansową. Na transfer naciska ponadto Rifet Kapić, o którego zabiega Pogoń Szczecin.

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