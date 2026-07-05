Raków może mieć z niego ogromny pożytek. Podpisał umowę na pięć lat

Raków Częstochowa stawia na młodość i perspektywę. Medaliki ogłosiły w oficjalnym komunikacie pozyskanie 19-letniego Jakuba Jendryki, wiążąc z nim plany aż do 2030 roku.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Cygan

Jakub Jendyka zawodnikiem Rakowa

Raków Częstochowa kontynuuje budowę kadry z myślą o przyszłości. Klub spod Jasnej Góry poinformował o zakontraktowaniu Jakuba Jendryki, jednego z ciekawszych młodych zawodników występujących na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Informację o transferze przekazało biuro prasowe klubu.

19-letni wahadłowy trafił do Częstochowy na zasadzie transferu definitywnego z Ruchu Chorzów. Strony podpisały umowę obowiązującą do końca czerwca 2030 roku. Jednocześnie kontrakt zawiera również opcję przedłużenia współpracy o kolejny sezon. To wyraźny sygnał, że Raków widzi w młodym piłkarzu potencjał do dalszego rozwoju i gry na najwyższym poziomie.

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Jendryka należy do grona zawodników, którzy konsekwentnie wspinali się po kolejnych szczeblach piłkarskiej kariery. Pierwsze kroki stawiał w Jutrzence Bychlew, a następnie rozwijał swoje umiejętności w akademiach Pogoni Zduńska Wola, Widzewa Łódź oraz Legii Warszawa. To właśnie w stołecznym klubie zadebiutował na poziomie seniorskich rezerw, zwracając na siebie uwagę obserwatorów.

Ostatnie miesiące okazały się natomiast dla niego przełomowe. Po udanym okresie w Unii Skierniewice szybko zapracował na transfer do Ruchu Chorzów, gdzie miał okazję sprawdzić się na poziomie Betclic 1. Ligi. W barwach śląskiego zespołu rozegrał 15 spotkań i dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

Tymczasem teraz przed młodym wahadłowym największe wyzwanie w dotychczasowej karierze. Piłkarz w Rakowie będzie walczył o miejsce w drużynie należącej do krajowej czołówki i możliwość pokazania swoich umiejętności na jeszcze wyższym poziomie.