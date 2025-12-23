Piłkarz Wisły tonuje emocje. Kuziemka bez ogródek

Maciej Kuziemka to jedno z objawień Betclic 1. Ligi w barwach Wisły Kraków. Zawodnik w rozmowie z kanałem Gazety Krakowskiej przekonywał, że w jego życiu niewiele się zmieniło.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Maciej Kuziemka

Maciej Kuziemka o zmianach w życiu w ostatnich miesiącach

Maciej Kuziemka w październiku minionego roku został zawodnikiem pierwszej drużyny Wisły Kraków. W trwającej kampanii 19-latek wystąpił w 22 meczach, notując cztery bramki oraz osiem asyst. Piłkarz odniósł się wprost do kwestii rosnącej popularności w rozmowie w audycji „Trzecia Strona Błoń” na kanale Gazety Krakowskiej na platformie YouTube.

– Jeśli chodzi o moje przygotowanie, życie codzienne czy podejście do gry w Wiśle i do piłki nożnej, tak naprawdę niewiele się zmieniło. Bardzo się cieszę, że praca, którą wykonywałem sumiennie przez długi czas, przyniosła efekty – mówił Kuziemka w rozmowie z dziennikarzem Bartoszem Karczem.

– Jestem dziś w miejscu, które jeszcze jakiś czas temu było moim celem. Zmieniło się to, że częściej widzę swoje nazwisko, ale poza tym wciąż jestem tym samym człowiekiem i robię te same rzeczy – zaznaczył piłkarz.

W kontekście zawodnika nie brakuje również doniesień dotyczących jego przyszłości. Obecna umowa Kuziemki z Wisłą Kraków obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Czy kontrakt zostanie przedłużony? Na ten temat 19-latek także zabrał głos.

– Nowa umowa? Nie zajmuję się tym. Kontrakt jest ważny do 2027 roku. Skupiam się na grze – uciął temat Kuziemka.

Po zimowej przerwie drużyna z Krakowa wróci do ligowej rywalizacji w drugi weekend lutego. Wisła Kraków zmierzy się wówczas w roli gospodarza z GKS-em Tychy.

