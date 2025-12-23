Raków przygotowany na oferty w sprawie Brunesa? Padła ważna liczba

Raków Częstochowa może liczyć na skuteczność Jonathana Brunesa. Jednocześnie nie brakuje spekulacji ws. jego przyszłości. O wartości zawodnika głos zabrał właściciel Medalików.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jonatan Braut Brunes

Michał Świerczewski o wycenie Jonathana Brunesa

Raków Częstochowa w tej kampanii rywalizuje o mistrzostwo Polski oraz triumf w STS Pucharze Polski. Czerwono-Niebiescy ponadto chcą namieszać w Lidze Konferencji, gdzie kolejne spotkanie rozegrają w ramach 1/8 finału. Tymczasem ostatnio o wycenie Jonathana Brunesa kilka zdań wypowiedział właściciel klubu.

– Czy jest wart więcej niż osiem milionów euro? Jeśli ktoś jest w stanie tyle zapłacić, to pewnie powiem, że jest wart. Jeśli chodzi o Jonathana, to jest absolutnie cudowny chłopak i cudowny zawodnik. Dla nas jest wart minimum 15 milionów euro. To jest zawodnik bardzo, bardzo jakościowy – mówił Michał Świerczewski w trakcie konferencji prasowej, podczas której zaprezentowany został nowy szkoleniowiec Medalików.

– Pewnie jednak rozważymy również kwotę poniżej 15 milionów, aby Jonathan mógł przejść do kolejnego klubu i żeby jego kariera mogła się dalej rozwijać – dodał właściciel klubu.

Raków po pierwszej części sezonu plasuje się na czwartym miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy, mając 29 punktów na koncie. Do lidera Wisły Płock traci tylko jeden punkt.

Ekipa z Częstochowy do ligowego grania wróci 1 lutego. Zmierzy się wówczas na wyjeździe z drużyną Mariusza Misiury. Spotkanie odbędzie się o godzinie 14:45. Pierwsze spotkanie u siebie Raków rozegra tydzień później. Na drodze Medalików stanie Radomiak.

