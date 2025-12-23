Raków przygotowany na oferty w sprawie Brunesa? Padła ważna liczba

19:15, 23. grudnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Raków Czestochowa

Raków Częstochowa może liczyć na skuteczność Jonathana Brunesa. Jednocześnie nie brakuje spekulacji ws. jego przyszłości. O wartości zawodnika głos zabrał właściciel Medalików.

Jonatan Braut Brunes
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Jonatan Braut Brunes

Michał Świerczewski o wycenie Jonathana Brunesa

Raków Częstochowa w tej kampanii rywalizuje o mistrzostwo Polski oraz triumf w STS Pucharze Polski. Czerwono-Niebiescy ponadto chcą namieszać w Lidze Konferencji, gdzie kolejne spotkanie rozegrają w ramach 1/8 finału. Tymczasem ostatnio o wycenie Jonathana Brunesa kilka zdań wypowiedział właściciel klubu.

– Czy jest wart więcej niż osiem milionów euro? Jeśli ktoś jest w stanie tyle zapłacić, to pewnie powiem, że jest wart. Jeśli chodzi o Jonathana, to jest absolutnie cudowny chłopak i cudowny zawodnik. Dla nas jest wart minimum 15 milionów euro. To jest zawodnik bardzo, bardzo jakościowy – mówił Michał Świerczewski w trakcie konferencji prasowej, podczas której zaprezentowany został nowy szkoleniowiec Medalików.

POLECAMY TAKŻE

Michał Świerczewski
Raków nie pójdzie ścieżką Widzewa. Wyraźna deklaracja właściciela
Dawid Szulczek
Dawid Szulczek wraca do pracy. Dołączy do sztabu klubu z PKO Ekstraklasy
Michał Świerczewski
Właściciel Rakowa ocenił działania Legii. Zwrócił się też do Papszuna

– Pewnie jednak rozważymy również kwotę poniżej 15 milionów, aby Jonathan mógł przejść do kolejnego klubu i żeby jego kariera mogła się dalej rozwijać – dodał właściciel klubu.

Raków po pierwszej części sezonu plasuje się na czwartym miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy, mając 29 punktów na koncie. Do lidera Wisły Płock traci tylko jeden punkt.

Ekipa z Częstochowy do ligowego grania wróci 1 lutego. Zmierzy się wówczas na wyjeździe z drużyną Mariusza Misiury. Spotkanie odbędzie się o godzinie 14:45. Pierwsze spotkanie u siebie Raków rozegra tydzień później. Na drodze Medalików stanie Radomiak.

Czytaj więcej: Raków nie pójdzie ścieżką Widzewa. Wyraźna deklaracja właściciela