Barcelona może stracić gwiazdora. Chce go Arsenal

Na zdjęciu: Hansi Flick

Dani Olmo na celowniku Arsenalu

Barcelona jest bardzo bliska mistrzostwa Hiszpanii. Właściwie nie da się wyobrazić sobie realnego scenariusza, w którym Duma Katalonii traci tytuł na rzecz Realu Madryt. Szczególnie, że obie ekipy czeka bezpośrednia rywalizacja w zbliżający się weekend. To właśnie wówczas wszystko może się wyjaśnić w kwestii triumfu w La Liga.

Niemniej władze klubu z Barcelony mogą już przygotowywać się do pracy w letnim okienku transferowym. W ostatnim czasie naturalnie słychać głównie o zainteresowaniu klubu czołowymi graczami w Europie, ale trzeba także pamiętać o potencjalnych odejściach z Dumy Katalonii. Jednym z nich mógłby być czołowy pomocnik. Według informacji przekazanych przez serwis „Goal.com”, Dani Olmo znalazł się bowiem na radarze Arsenalu. Kanonierzy rozważają transfer już tego lata.

Dani Olmo w tym sezonie rozegrał w sumie 45 spotkań, w których zdobył osiem goli oraz zanotował dziewięć asyst. Ma więc szansę na double-double. Łącznie w barwach obecnego klubu Hiszpan wystąpił do tej pory 84 razy i 20-krotnie kierował piłkę do siatki. Serwis „Transfermarkt” wycenia 27-letniego ofensywnego pomocnika na 60 milionów euro. Jego aktualna umowa z Barceloną obowiązuje do końca czerwca 2030 roku.

