Barcelona może stracić gwiazdora. Chce go Arsenal

15:44, 5. maja 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.com

Dani Olmo z FC Barcelony znalazł się na celowniku Arsenalu. Kanonierzy są zainteresowani transferem w letnim okienku, o czym donosi serwis "Goal.com".

Hansi Flick
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Dani Olmo na celowniku Arsenalu

Barcelona jest bardzo bliska mistrzostwa Hiszpanii. Właściwie nie da się wyobrazić sobie realnego scenariusza, w którym Duma Katalonii traci tytuł na rzecz Realu Madryt. Szczególnie, że obie ekipy czeka bezpośrednia rywalizacja w zbliżający się weekend. To właśnie wówczas wszystko może się wyjaśnić w kwestii triumfu w La Liga.

Niemniej władze klubu z Barcelony mogą już przygotowywać się do pracy w letnim okienku transferowym. W ostatnim czasie naturalnie słychać głównie o zainteresowaniu klubu czołowymi graczami w Europie, ale trzeba także pamiętać o potencjalnych odejściach z Dumy Katalonii. Jednym z nich mógłby być czołowy pomocnik. Według informacji przekazanych przez serwis „Goal.com”, Dani Olmo znalazł się bowiem na radarze Arsenalu. Kanonierzy rozważają transfer już tego lata.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Dani Olmo w tym sezonie rozegrał w sumie 45 spotkań, w których zdobył osiem goli oraz zanotował dziewięć asyst. Ma więc szansę na double-double. Łącznie w barwach obecnego klubu Hiszpan wystąpił do tej pory 84 razy i 20-krotnie kierował piłkę do siatki. Serwis „Transfermarkt” wycenia 27-letniego ofensywnego pomocnika na 60 milionów euro. Jego aktualna umowa z Barceloną obowiązuje do końca czerwca 2030 roku.

Zobacz także: Bradley Barcola zakotwiczy w Madrycie? Jest zainteresowanie