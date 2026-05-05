Burza wokół Mbappe. Tego nikt się nie spodziewał

Kylian Mbappe znalazł się w ogniu krytyki kibiców Realu Madryt. Ci zebrali ponad 70 tysięcy podpisów pod petycją w sprawie jego odejścia z klubu. Wieści podało FootMercato.

Mbappe w ogniu krytyki. Lawina ruszyła błyskawicznie

Kylian Mbappe mierzy się z rosnącą falą niezadowolenia ze strony fanów Real Madryt. Jak informuje FootMercato, w zaledwie godzinę petycja wzywająca do odejścia francuskiego napastnika zgromadziła ponad 70 tysięcy podpisów, znacząco przekraczając pierwotny cel.

W sieci pojawia się coraz więcej negatywnych reakcji. Kibice publikują wrogie komentarze, a także grafiki przedstawiające zawodnika w barwach Realu z napisem „FUERA”, co po hiszpańsku oznacza „wynoś się”. Atmosfera wokół piłkarza staje się coraz bardziej napięta.

Źródło przekazało także, że sytuację pogorszyła jego niedawna wizyta we Włoszech, która spotkała się z krytyką części fanów. Zarzucają oni Mbappe brak odpowiedniego zaangażowania i postawy, jakiej oczekuje się od gwiazdy tej klasy.

Protesty przybrały na sile wraz z rozwojem internetowej petycji, która w błyskawicznym tempie zdobyła popularność. Mimo tego warto podkreślić, że Francuz notuje znakomite liczby. W bieżącym sezonie zdobył aż 41 bramek w 41 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.

Sytuacja wokół Mbappe pokazuje, jak cienka bywa granica między sportowym sukcesem a presją oczekiwań w jednym z największych klubów świata. Piłkarz trafił do ekipy z La Liga w lipcu 2024 roku na zasadzie wolnego transferu z Paris Saint-Germain. Rynkowa wartość Mbappe jest z kolei szacowana na 200 milionów euro.