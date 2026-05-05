Mbappe postawił Realowi ultimatum. „On musi odejść, jeśli mam zostać”

"Albo odejdzie Vinicius, albo Mbappe odejdzie" - przekazał hiszpański dziennikarz Francois Gallardo z "El Chiringuito TV", który donosi, że Francuz postawił Realowi Madryt ultimatum w tej sprawie.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

„Mbappe albo Vinicius”, Francuz z ultimatum dla Realu

Kylian Mbappe popadł w konflikt z kolegami z Realu Madryt. W ostatnim czasie media informują o sporych napięciach w szatni Królewskich. Wszystko spowodowane ma być decyzją Francuza, który postanowił udać się na krótki urlop przed meczem z Barceloną. Choć napastnik jest kontuzjowany, to i tak spotkało się to z oburzeniem zarówno kolegów, jak i władz. Swoje zdanie mają także kibice, którzy zebrali już 70 tysięcy podpisów pod wnioskiem o odejście Mbappe z klubu.

Sytuacja nabiera więc rumieńców, a oliwy do ognia dolały informacje, które przekazał hiszpański dziennikarz Francois Gallardo z „El Chiringuito TV”. Jak poinformował, Kylian Mbappe przedstawił Realowi Madryt ultimatum, które mówi jasno: albo odejdzie Vinicius, albo odejdzie Mbappe. Jedną z osób bezpośrednio zaangażowanych w tę sprawę jest Fayza Lamari, a więc matka i agentka zawodnika. Według źródła, gwiazdor czuje się zdradzony przez szatnię i samego Vinicusa Juniora.

Kylian Mbappe w tym sezonie rozegrał w sumie 41 spotkań, w których zdobył 41 goli oraz zanotował sześć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 200 milionów euro. Obecny kontrakt reprezentanta Francji obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.

