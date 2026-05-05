Mbappe postawił Realowi ultimatum. „On musi odejść, jeśli mam zostać”

16:32, 5. maja 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Francois Gallardo, El Chiringuito TV

"Albo odejdzie Vinicius, albo Mbappe odejdzie" - przekazał hiszpański dziennikarz Francois Gallardo z "El Chiringuito TV", który donosi, że Francuz postawił Realowi Madryt ultimatum w tej sprawie.

Kylian Mbappe
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

„Mbappe albo Vinicius”, Francuz z ultimatum dla Realu

Kylian Mbappe popadł w konflikt z kolegami z Realu Madryt. W ostatnim czasie media informują o sporych napięciach w szatni Królewskich. Wszystko spowodowane ma być decyzją Francuza, który postanowił udać się na krótki urlop przed meczem z Barceloną. Choć napastnik jest kontuzjowany, to i tak spotkało się to z oburzeniem zarówno kolegów, jak i władz. Swoje zdanie mają także kibice, którzy zebrali już 70 tysięcy podpisów pod wnioskiem o odejście Mbappe z klubu.

Sytuacja nabiera więc rumieńców, a oliwy do ognia dolały informacje, które przekazał hiszpański dziennikarz Francois Gallardo z „El Chiringuito TV”. Jak poinformował, Kylian Mbappe przedstawił Realowi Madryt ultimatum, które mówi jasno: albo odejdzie Vinicius, albo odejdzie Mbappe. Jedną z osób bezpośrednio zaangażowanych w tę sprawę jest Fayza Lamari, a więc matka i agentka zawodnika. Według źródła, gwiazdor czuje się zdradzony przez szatnię i samego Vinicusa Juniora.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Kylian Mbappe w tym sezonie rozegrał w sumie 41 spotkań, w których zdobył 41 goli oraz zanotował sześć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 200 milionów euro. Obecny kontrakt reprezentanta Francji obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.

Zobacz także: Mbappe zareagował na krytykę kibiców Realu. Mocna odpowiedź