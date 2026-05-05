Mbappe zareagował na krytykę kibiców Realu. Mocna odpowiedź

Kylian Mbappe znalazł się na cenzurowanym. Kibice Real Madryt atakują go z każdej strony podobnie jak hiszpańskie media. Otoczenie piłkarza zareagowała na ataki, publikując oświadczenie.

Otoczenie Mbappe odpowiada na krytykę

Kylian Mbappe pod koniec kwietnia, a dokładnie w meczu z Realem Betis doznał kontuzji. Późniejsze badania wykazały, że Francuz doznał urazu mięśnia półścięgnistego w lewej nodze. Na ten moment trudno przewidzieć, kiedy wróci do gry. Niewykluczone, że może zagrać w najbliższym El Clasico z Barceloną. Natomiast może być też tak, że nie zagra już do końca sezonu w barwach Realu Madryt.

W międzyczasie w mediach powstała burza wokół Mbappe. Hiszpańska prasa donosi, że część zawodników zarzuca mu nieprofesjonalne zachowanie. Do tego przeciwko zawodnikowi obrócili się kibice, którzy mają domagać się jego odejścia. Wszystko zaczęło się od zdjęcia, którego obiegło internet. Było na nim widać francuskiego piłkarza wraz ze swoją partnerką na wakacjach w trakcie sezonu.

Na krytykę Mbappe zareagowało jego otoczenie, publikując oświadczenie, Poinformowali w nim, że wszystkie działania piłkarza konsultowane są z klubem. Nie dzieje się więc nic bez wiedzy Realu Madryt.

– Część krytyki wynika z nadmiernej interpretacji elementów związanych z okresem rekonwalescencji, który klub ściśle kontrolował. Nie odzwierciedla rzeczywistości codziennego zaangażowania Kyliana Mbappe oraz jego pracy na rzecz Realu Madryt – komentuje otoczenie zawodnika, cytowane przez serwis Cope.