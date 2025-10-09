Królewski porównał się do Muska i Trumpa. „Nie chcę, żeby ktoś mnie filtrował”

Jarosław Królewski znany jest ze swojej aktywności na platformie X. Ostatnio na ten temat prezes Wisły Kraków wypowiedział się w wywiadzie na kanale PDK Live na platformie YouTube.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Jarosław Królewski o swoich wpisach w mediach społecznościowych

Jarosław Królewski to bez wątpienia jeden z najbardziej wyrazistych prezesów w polskich klubach piłkarskich. Gdy zabiera głos, jego wypowiedzi zawsze odbijają się szerokim echem. Na kanale PDK Live sternik Wisły Kraków opowiedział o swoim podejściu do aktywności w internecie.

– To dla mnie ważny element inżynierii społecznej. Czasami trzeba sprowokować dyskusję, by edukować społeczeństwo i walczyć z hejtem. Autentyczność w przekazie jest dla mnie priorytetem. Jeśli ktoś atakuje klub wielokrotnie z imienia i nazwiska, nie można oczekiwać braku reakcji – mówił Królewski w audycji „Bagienko Extra”.

– Czasami trzeba zrobić mocniejszy statement. Tak działają dziś ludzie autentyczni, czy to Trump, czy Musk. Nie chcę być filtrowany przez działy PR – zaznaczył prezes Wisły.

– Nie każdy dobrze znosi hejt w internecie, przez co wielu ludzi odchodzi z platform takich jak X. Mnie się jeszcze nie znudziło, więc spokojnie. Myślę, że niektórzy mogliby być zdziwieni, jeśli bym raz na jakiś czas czegoś nie odpalił, ale to już inna sprawa – dodał Królewski.

– Myślę, że ci, którzy mnie znają, wiedzą, jak funkcjonuję i co chcę osiągnąć. Dla nich moje wypowiedzi nie są zaskoczeniem. To bardziej forma performance’u, jak w teatrze czy muzeum. Nie każdy musi się z nim zgadzać, ale taka forma ekspresji istnieje – mówił przedstawiciel klubu z Krakowa.

Prezes Wisły nie chciał stracić autentyczności

Królewski wrócił też pamięcią do decyzji związanych z pożegnaniem między innymi trenera Kazimierza Moskala oraz kierownika Jarosława Krzoski.

– Po zwolnieniu trenera miałem refleksję, że nie wszystko powinno wyglądać tak, jak wtedy. W każdym razie dziś nie żałuję żadnych decyzji merytorycznych. Ani w sprawie trenera, ani reakcji wobec kibiców. Forma mogła być czasem bardziej wyrafinowana, ale wtedy mogłaby stracić autentyczność – podkreślił prezes Wisły.

Krakowska drużyna swoje kolejne spotkanie ligowe rozegra 20 października. Zmierzy się wówczas na wyjeździe z Puszczą Niepołomice. Początek meczu zaplanowano na godzinę 19:00.

