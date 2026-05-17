Bernardo Silva ma kilka opcji do wyboru. Włoski gigant faworytem

Bernardo Silva nie może narzekać na brak zainteresowania. O piłkarza Man City stara się kilka klubów. Jak donosi Corriere dello Sport, faworytem ma być Juventus.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Juventus faworytem do pozyskania Bernardo Silvy

Bernardo Silva po dziewięciu latach zdecydował się zmienić otoczenie. Kontrakt, który wygasa z końcem sezonu, nie zostanie przedłużony. Oznacza to, że Portugalczyk opuści Manchester City na zasadzie wolnego transferu. Na brak ofert jednak nie będzie narzekał.

O doświadczonego pomocnika stara się kilka poważnych klubów. Wśród nich jest m.in. Benfica, lecz ten kierunek po części został wykluczony przez samego piłkarza. W grze pozostały więc jeszcze drużyny, o których wspomina Corriere dello Sport.

W gronie zainteresowanych mają być także Atletico Madryt, Galatasaray oraz FC Barcelona. Faworytem pozostaje jednak Juventus. Według źródła Stara Dama planuje zwiększyć wysiłki w celu podpisania kontraktu z 31-latkiem. Ostateczna decyzja jeszcze nie została podjęta. Wiadomo jednak, że Bernardo Silva kontaktował się z Cristiano Ronaldo, aby wypytać go o Juventus.

W tym sezonie Bernardo Silva był nie tylko kluczowym zawodnikiem Man City, ale również kapitanem zespołu. Na swoim koncie uzbierał 51 meczów, w których zdobył 3 gole i zanotował 5 asyst. Na Etihad Stadium występuje od lipca 2017 roku i wystąpił w ponad 450 spotkaniach. Wcześniej był związany z AS Monaco oraz Benfiką, której jest wychowankiem.