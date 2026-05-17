Muci odchodzi z Besiktasu. Wiadomo, czy Legia zarobi na transferze

13:38, 17. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Ernest Muci zostanie wykupiony przez Trabzonspor po zakończeniu sezonu. Albańczyk ma kosztować 8,5 mln euro - informuje Yagiz Sabuncuoglu. Oznacza to, że Legia Warszawa nie zarobi dodatkowo na piłkarzu, którego sprzedała zimą 2024 roku do Besiktasu.

PressFocus Na zdjęciu: Ernest Muci

Ernest Muci na stałe w Trabzonsporze. Legia nic nie zarobi

Legia Warszawa na początku lutego 2024 roku dokonała najdroższej sprzedaży w historii klubu. Ernest Muci przeszedł do Besiktasu w zamian za 10 milionów euro. W kontrakcie znalazła się także klauzula, gwarantująca Wojskowym dodatkowy zarobek. Stołeczny klub miał dostać procent od zysku z kolejnego transferu. Tak się składa, że Albańczyk latem zmieni barwy klubowe na stałe.

W Besiktasie wielkiej kariery nie zrobił, co skończyło się wypożyczeniem po półtora roku w Stambule. We wrześniu 2025 roku Muci trafił do Trabzonsporu na zasadzie wypożyczenia i świetnie odnalazł się w nowym otoczeniu. Miniony sezon był jego najlepszym w karierze.

Łącznie reprezentant Albanii zdobył 15 goli i zanotował 9 asyst w 34 meczach we wszystkich rozgrywkach. To wynik zdecydowanie lepszy niż przez 18 miesięcy w Besiktasie. Klub z Trabzonu zdecydował się wykupić 25-latka po okresie wypożyczenia. Jak poinformował Yagiz Sabuncuoglu, kwota transferu sięgnie 8,5 mln euro. Oznacza to, że Legia Warszawa nie dostanie nic w ramach wspomnianej klauzuli.

Ernest Muci bronił barw Legii Warszawa w latach 2021-2025. Do Ekstraklasy trafił z macierzystego zespołu KF Tirana. Łącznie na swoim koncie w barwach Wojskowych rozegrał 114 meczów, w których 21 razy wpisał się na listę strzelców i zaliczył 10 asyst.

