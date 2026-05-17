Rashford gotowy na kolejne poświęcenie. Marzy tylko o Barcelonie

13:02, 17. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Mundo Deportivo

Marcus Rashford wciąż wierzy, że w przyszłym sezonie będzie mu dane grać w Barcelonie. "Mundo Deportivo" informuje o kolejnym pomyśle Anglika, który ma pomóc Blaugranie w wykupieniu go z Manchesteru United.

Marcus Rashford
Obserwuj nas w
fot. QSP Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford liczy, że Barcelona go wykupi

Marcus Rashford w dalszym ciągu marzy o pozostaniu w Barcelonie. Obecny sezon spędził na wypożyczeniu i w teorii po ostatnim ligowym meczu czeka go powrót do Manchesteru United. Angielski gwiazdor na pierwszym miejscu stawia hiszpańskiego giganta, ale szanse na wykup maleją z każdym tygodniem.

Do pewnego momentu Blaugrana była wręcz przekonana, że skorzystanie z opcji wykupu to dobra decyzja. Problem w tym, że druga część sezonu w wykonaniu Rashforda była już dużo słabsza. Zawiódł, gdy niedysponowany był Raphinha, a on zastępował go w pierwszym składzie. Wówczas Barcelona miała zdecydować, że nie będzie kontynuować współpracy ze skrzydłowym w kolejnym sezonie.

Główną przeszkodą jest kwota wynosząca 30 milionów euro. Na takie pieniądze liczy Manchester United, który nie zamierza ustępować i godzić się na inne warunki. Jest przekonany, że inne kluby zgłoszą się po Rashforda, jeśli Barcelona definitywnie odpuści ten temat.

Dla Rashforda celem jest pozostanie w ekipie Hansiego Flicka. Już jakiś czas temu uzgodnił warunki kontraktu, godząc się na zarobki mniejsze o 40 procent. „Mundo Deportivo” informuje o kolejnym poświęceniu – Anglik byłby skłonny podpisać pięcioletnią umowę, rozkładając wynagrodzenie na dłuższy okres. W ten sposób Barcelona ograniczyłaby koszty związane z jego pobytem w klubie.

Barcelona rozgląda się za innymi opcjami, choć definitywnie nie skreśliła jeszcze Rashforda. Wiele zależy od tego, jakim budżetem będzie dysponowała w letnim okienku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości