Wisła z trzema diamentami. Rodado nie ma wątpliwości, kto błyszczy najmocniej

Wisła Kraków może liczyć na trzech zawodników, notujących wyraźny progres w swojej grze. Ciekawą wypowiedź na ich temat w rozmowie z Foot Truckiem przedstawił Angel Rodado.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado i Maciej Kuziemka

Angel Rodado o trzech talentach Wisły Kraków

Wisła Kraków jest aktualnie na dobrej drodze do tego, aby wywalczyć awans do PKO BP Ekstraklasy. Biała Gwiazda zajmuje obecnie pozycję lidera Betclic 1. Ligi z dorobkiem 29 punktów. O siedem oczek wyprzedza drugą Wieczystą Kraków i o osiem punktów trzecią Pogoń Grodzisk Mazowiecki. W szeregach krakowskiej ekipy wyróżniają się zwłaszcza: Jakub Krzyżanowski, Kacper Duda oraz Maciej Kuziemka. Na ich temat głos zabrał kapitan 13-krotnych mistrzów Polski.

– Myślę, że zrobili duży krok naprzód, szczególnie Kuziemka. Duda już wcześniej był na wysokim poziomie, a Krzyżanowski bardzo skorzystał na wyjeździe do Włoch. Widać, że wszyscy trzej chcą grać i się rozwijać – zaznaczył Angel Rodado w rozmowie z kanałem Foot Truck na platformie YouTube.

Hiszpański napastnik odniósł się również do przepisu o młodzieżowcu, który w poprzednich latach stanowił dla wielu trenerów spore wyzwanie. Rodado nie ukrywał, że był to problem.

– Tak, bo czasem musieli wystawiać młodego zawodnika kosztem ważnego piłkarza. A teraz jest inaczej. Mamy kilku naprawdę dobrych młodych, więc trener ma większą swobodę w decyzjach – przekazał zawodnik Wisły.

Krzyżanowski w tej kampanii wystąpił w 12 meczach, notując w nich jednego gola i cztery asysty. Jedno spotkanie więcej ma na koncie Kacper Duda. Z kolei Maciej Kuziemka zagrał również w 12 spotkaniach, zdobywając w nich trzy bramki.

