Widzew Łódź chciał gwiazdę Lecha Poznań! „Był prawie dogadany”

Ali Gholizadeh był prawie dogadany z Widzewem Łódź

Widzew Łódź, żeby utrzymać się w Ekstraklasie, musi liczyć na pomoc ze strony innych drużyn. Ostatnia porażka z Koroną Kielce (0:1) mocno skomplikowała walkę o pozostanie w lidze. Jednym z kluczowych spotkań będzie starcie Lechii Gdańsk z Legią Warszawa. Jeśli ekipa z Trójmiasta wygra, zepchnie zespół Aleksandara Vukovicia do strefy spadkowej przed ostatnią kolejką sezonu.

Niepewna przyszłość wpływa negatywnie na planowanie transferów przed startem kampanii 2026/2027. Nie da się ukryć, że część zawodników może być niechętna w tym momencie na podejmowanie decyzji, ponieważ widmo spadku jest dość duże. Jednym z takich piłkarzy był Ali Gholizadeh, który był w orbicie zainteresowań Widzewa. Bartłomiej Stańdo na kanale Meczyki.pl zdradził, że Irańczyk był prawie dogadany z nowym klubem. Ostatecznie przedłużył jednak kontrakt z Lechem Poznań.

– Słyszałem, że Widzew bardzo chciał Aliego Gholizadego. Już nawet był prawie dogadany. Nie masz pewnej ligi. To sobie możesz marzyć o Pululu czy Gholizadehu. W 1. Lidze nikt z nich nie zagra – ujawnił Bartłomiej Stańdo na kanale Meczyki.pl.

Gholizadeh obecnie nie może grać ze względu na poważną kontuzję. W tym sezonie wystąpił w 29 meczach, w których zdobył 6 goli oraz zanotował 4 asysty. W Lechu gra od lipca 2023 roku, gdy trafił do Poznania z Charleroi za ok. 1,8 mln euro.