Wisła Kraków zarobiła miliony. Wszystko dzięki jednej decyzji

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła zarobiła 5 milionów złotych za udostępnienie stadionu Szachtarowi

Wisła Kraków pewnie zmierza do PKO Ekstraklasy i tylko prawdziwa katastrofa mogłaby spowodować ich zatrzymanie w Betclic 1. lidze na kolejny sezon. Nie ma więc wątpliwości, że najbliższe miesiące będą pod Wawelem bardzo intensywne. Wszystko oczywiście przez fakt, że powrót do elity jest nie tylko niezwykle wyczekiwany przez kibiców, ale i wiąże się koniecznością sporych wzmocnień.

Pomóc w realizacji planów transferowych mogą pozyskane środku. W tym te od Szachtara Donieck. Według informacji przekazanych przez „Gazetę Krakowską”, Wisła Kraków z tytułu decyzji o udostępnieniu stadionu drużynie z Ukrainy na mecze europejskich pucharów zarobiła około 5 milionów euro. Kolejne środki mogą wpłynąć na konto Białej Gwiazdy, jeśli uda się Szachtarowi dojść do półfinału Ligi Konferencji Europy.

To jednak nie wszystko, bowiem dzięki współpracy z drużyną z Doniecka, murawa może być pielęgnowana nowoczesnym sprzętem naświetlającym, który pomaga w utrzymaniu jej dobrego stanu. Jak widać korzyści są więc spore, a być może będą jeszcze większe, bowiem trwają rozmowy ws. kontynuowania współpracy na wynajmem stadionu w przyszłym sezonie. Kolejne dodatkowe środki z pewnością byłby na rękę potencjalnemu beniaminkowi PKO Ekstraklasy.

