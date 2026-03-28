Wisła Kraków traci dwóch graczy. Na kilka tygodni i kilka miesięcy

Wisłą Kraków przez dłuższy czas będzie musiała radzić sobie bez dwóch graczy. Mariusz Jop poinformował o urazach Jordiego Sancheza i Bartosza Talara. Szczegóły ujawnia Bartosz Karcz z Gazety Krakowskiej.

Wisła Kraków bez hiszpańskiego napastnika

W sobotę Wisła Kraków rozegrała towarzyskie starcie z Podhalem Nowy Targ. Biała Gwiazda przegrała to spotkanie 1:3, a jedyną bramkę zdobył Ardit Nikaj, któremu asystował Ervin Omić. Po meczu Mariusz Jop podsumował sytuację kadrową swojej drużyny. Trener lidera Betclic 1. Ligi wypowiedział się na temat sytuacji dwóch zawodników.

Informacje z obozu Krakowian podaje Bartosz Karcz. Dziennikarz Gazety Krakowskiej ujawnił szczegóły dotyczące urazów Jordiego Sancheza i Bartosza Talara. Hiszpański napastnik przeszedł dodatkowe badania i nie będzie zdolny do gry przez co najmniej kilka najbliższych tygodni.

Zdecydowanie dłuższa pauza czeka prawoskrzydłowego. 23-latek po raz trzeci w karierze zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. To oznacza, że na boisku nie obejrzymy go przez kilka miesięcy. W tym sezonie oczywiście już nie pojawi się na boisku.

Kolejnym rywalem Wisły będzie Górnik Łęczna. To spotkanie odbędzie się 6 kwietnia. Start meczu w Poniedziałek Wielkanocny zaplanowano na godzinę 11:30.