Szkocja – Brazylia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (25.06.2026)

Szkocja zmierzy się z Brazylią w ramach 3. kolejki grupy C mistrzostw świata. Mecz odbędzie się w nocy z środy na czwartek o godz. 0:00 czasu polskiego. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Szkocja – Brazylia: gdzie oglądać?

Szkocja zagra z Brazylią na Hard Rock Stadium w spotkaniu 3. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Canarinhos mają na koncie cztery punkty. Na start turnieju zremisowali z Maroko (1:1), a w kolejnym meczu pewnie ograli Haiti (3:0). W Filadelfii błysnął Matheus Cunha, który zdobył dwie bramki i poprowadził swój zespół do zwycięstwa.

Szkoci nadal liczą się w walce o awans do 1/8 finału, a zdobycie punktu w tym starciu w dużej mierze przybliżyłoby ich do realizacji celu. Podopieczni Steve’a Clarke’a strzelili dotąd tylko jednego gola na mundialu, dlatego w konfrontacji z pięciokrotnymi mistrzami świata kluczowe będą szczelna defensywa i większa efektywność w ofensywie.

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Szkocja – Brazylia: transmisja w TV

Mecz Szkocja – Brazylia zostanie wyemitowany w telewizji na antenie TVP 1. Rywalizacje w ramach grupy C skomentują Hubert Bugaj oraz Michał Zachodny.

Szkocja – Brazylia: stream online

Spotkanie między Szkocją a Brazylią będzie także transmitowany na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP. Początek meczu zaplanowano na godzinę 0:00 czasu polskiego.

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Szkocja – Brazylia: kursy bukmacherskie

Szkocja Brazylia 8.80 5.25 1.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 czerwca 2026 19:00

Kiedy odbędzie się mecz Szkocja – Brazylia? Spotkanie zostanie rozegrane w nocy z środy na czwartek o godz. 0:00 czasu polskiego. Gdzie obejrzeć spotkanie Szkocja – Brazylia? Transmisja będzie dostępna w telewizji na antenie TVP 1, a także w usłudze sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.

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