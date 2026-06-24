Szkocja – Brazylia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (25.06.2026)

Szkocja – Brazylia: gdzie oglądać?
Szkocja zagra z Brazylią na Hard Rock Stadium w spotkaniu 3. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Canarinhos mają na koncie cztery punkty. Na start turnieju zremisowali z Maroko (1:1), a w kolejnym meczu pewnie ograli Haiti (3:0). W Filadelfii błysnął Matheus Cunha, który zdobył dwie bramki i poprowadził swój zespół do zwycięstwa.
Szkoci nadal liczą się w walce o awans do 1/8 finału, a zdobycie punktu w tym starciu w dużej mierze przybliżyłoby ich do realizacji celu. Podopieczni Steve’a Clarke’a strzelili dotąd tylko jednego gola na mundialu, dlatego w konfrontacji z pięciokrotnymi mistrzami świata kluczowe będą szczelna defensywa i większa efektywność w ofensywie.
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Szkocja – Brazylia: transmisja w TV
Mecz Szkocja – Brazylia zostanie wyemitowany w telewizji na antenie TVP 1. Rywalizacje w ramach grupy C skomentują Hubert Bugaj oraz Michał Zachodny.
Szkocja – Brazylia: stream online
Spotkanie między Szkocją a Brazylią będzie także transmitowany na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP. Początek meczu zaplanowano na godzinę 0:00 czasu polskiego.
Szkocja – Brazylia: sonda
Kto wygra mecz na Hard Rock Stadium?
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Szkocja – Brazylia: kursy bukmacherskie
Spotkanie zostanie rozegrane w nocy z środy na czwartek o godz. 0:00 czasu polskiego.
Transmisja będzie dostępna w telewizji na antenie TVP 1, a także w usłudze sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.
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