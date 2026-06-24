RPA – Korea Południowa: gdzie oglądać?
Mecz pomiędzy Republiką Południowej Afryki a Koreą Południową w ramach 3. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026 zapowiada się bardzo interesująco. W lepszej sytuacji znajdują się Azjaci, którzy z dorobkiem trzech punktów zajmują drugie miejsce w tabeli grupy A. Reprezentacja RPA ma na koncie jedno oczko i zamyka stawkę, jednak wciąż zachowuje szanse na awans. Obie drużyny marzą o grze w fazie pucharowej, dlatego mogą nas czekać ogromne emocje. Początek tej rywalizacji w czwartek, 25 czerwca o godzinie 03:00. Z artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć jutrzejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania RPA – Korea Południowa.
RPA – Korea Południowa: transmisja w TV
Pojedynek między Południowoafrykańczykami a Koreańczykami znajdziesz na kanale telewizyjnym TVP Sport. Przed mikrofonami usiądą Maciej Piotrowski i Bartłomiej Kalinkowski.
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RPA – Korea Południowa: stream online
Spotkanie w ramach 3. serii gier fazy grupowej tegorocznego mundialu oczywiście będzie dostępne również w internecie. Potyczkę obejrzysz w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
RPA – Korea Południowa: kursy bukmacherskie
RPA – Korea Południowa: pytania i odpowiedzi
Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport.
Początek tego starcia już w czwartek (25 czerwca) o godzinie 03:00.
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