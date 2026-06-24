RPA – Korea Południowa: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Czy Afrykańczycy postawią się Azjatom? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tej potyczce już jutro o godzinie 03:00.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Heung-Min Son

RPA – Korea Południowa: gdzie oglądać?

Mecz pomiędzy Republiką Południowej Afryki a Koreą Południową w ramach 3. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026 zapowiada się bardzo interesująco. W lepszej sytuacji znajdują się Azjaci, którzy z dorobkiem trzech punktów zajmują drugie miejsce w tabeli grupy A. Reprezentacja RPA ma na koncie jedno oczko i zamyka stawkę, jednak wciąż zachowuje szanse na awans. Obie drużyny marzą o grze w fazie pucharowej, dlatego mogą nas czekać ogromne emocje. Początek tej rywalizacji w czwartek, 25 czerwca o godzinie 03:00. Z artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć jutrzejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania RPA – Korea Południowa.

RPA – Korea Południowa: transmisja w TV

Pojedynek między Południowoafrykańczykami a Koreańczykami znajdziesz na kanale telewizyjnym TVP Sport. Przed mikrofonami usiądą Maciej Piotrowski i Bartłomiej Kalinkowski.

RPA – Korea Południowa: stream online

Spotkanie w ramach 3. serii gier fazy grupowej tegorocznego mundialu oczywiście będzie dostępne również w internecie. Potyczkę obejrzysz w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

RPA – Korea Południowa: kursy bukmacherskie

RPA Korea Południowa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 czerwca 2026 20:03

RPA – Korea Południowa: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie RPA – Korea Południowa? Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz RPA – Korea Południowa? Początek tego starcia już w czwartek (25 czerwca) o godzinie 03:00.





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