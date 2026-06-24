Zdobył 10 bramek jako obrońca. Teraz podpisał kontrakt z Wisłą

Wisła Płock wzmocniła defensywę przed nowym sezonem PKO BP Ekstraklasy. Do zespołu Nafciarzy dołączył doświadczony Marcin Flis, który podpisał kontrakt obowiązujący do 2028 roku.

fot. Wisła Płock Na zdjęciu: Marcin Flis

Marcin Flis został zawodnikiem Wisły Płock

Wisła Płock ogłosiła kolejny ruch kadrowy przed nadchodzącymi rozgrywkami. Jak poinformowało biuro prasowe klubu, nowym zawodnikiem Nafciarzy został Marcin Flis. Doświadczony środkowy obrońca związał się z nowym pracodawcą umową obowiązującą do 30 czerwca 2028 roku.

32-letni defensor może pochwalić się bogatym doświadczeniem na boiskach Ekstraklasy. W najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrał 114 spotkań i zdobył cztery bramki. Najdłużej występował natomiast w Stali Mielec, gdzie w latach 2020-2023 zaliczył 81 meczów. To właśnie w tej ekipie miał okazję współpracować z Adamem Majewskim, który aktualnie jest szkoleniowcem Wisły.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ostatnie półtora sezonu Flis spędził w Pogoni Siedlce, stając się jedną z kluczowych postaci zespołu walczącego o utrzymanie w Betclic 1. Lidze. Tymczasem szczególnie imponująco prezentował się pod względem skuteczności. W końcówce sezonu 2024/2025 zdobył osiem bramek w zaledwie 14 występach, a w niedawno zakończonych rozgrywkach dołożył kolejne dziesięć trafień oraz asystę w 30 meczach.

Marcin Flis, witamy! Do drużyny Nafciarzy dołącza bramkostrzelny, doświadczony środkowy obrońca, którego kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku ✍🏻



👉🏻 https://t.co/GGIkmPTI8e pic.twitter.com/EP0jOAdCDu — Wisła Płock (@WislaPlockSA) June 24, 2026

Defensor zapisał się również w pamięci kibiców Pogoni dzięki dramatycznemu starciu z Wartą Poznań. Wówczas wywalczył dwa rzuty karne, sam zamienił je na gole, a zwycięskie trafienie zdobył w ósmej minucie doliczonego czasu gry.

W swojej karierze Flis reprezentował także barwy ŁKS-u Łódź, Sandecji Nowy Sącz, Górnika Łęczna, Piasta Gliwice, GKS-u Katowice i GKS-u Bełchatów. Teraz swoje doświadczenie oraz niecodzienną jak na obrońcę skuteczność spróbuje wykorzystać w barwach ekipy z Płocka.