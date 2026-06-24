Czechy – Meksyk: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Drużyna prowadzona przez Miroslava Koubeka spróbuje zaskoczyć współgospodarza mundialu. Pierwszy gwizdek wybrzmi już jutro o godzinie 03:00.

Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Czech

Czechy – Meksyk: gdzie oglądać?

Przed nami niezwykle interesujące spotkanie Czech z Meksykiem w ramach 3. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026. W bardziej komfortowej sytuacji przystąpią do tego meczu współgospodarze turnieju, ponieważ mają oni na swoim koncie sześć punktów, są już pewni pierwszego miejsca w grupie A oraz promocji do 1/16 finału mundialu. Znacznie większa presja spoczywa na Czechach, którzy zgromadzili zaledwie jedno oczko i zajmują trzecią lokatę w tabeli. Europejska reprezentacja musi wznieść się na wyżyny swoich możliwości, jeśli chce zachować realne szanse na awans do play-offów. Początek tej rywalizacji w czwartek, 25 czerwca o godzinie 03:00. Z artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć jutrzejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Czechy – Meksyk.

Czechy – Meksyk: transmisja w TV

Pojedynek pomiędzy Czechami a Meksykanami znajdziesz w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanale TVP 2. Zawody skomentują Jan Micygiewicz i Adam Marciniak.

Czechy – Meksyk: stream online

Spotkanie w ramach 3. kolejki fazy grupowej tegorocznego mundialu oczywiście będzie dostępne również w internecie. Potyczkę obejrzysz w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

Czechy – Meksyk: kursy bukmacherskie

Czechy Meksyk Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 czerwca 2026 20:03

Czechy – Meksyk: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Czechy – Meksyk? Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP 2. Kiedy odbędzie się mecz Czechy – Meksyk? Początek tego starcia w czwartek (25 czerwca) o godzinie 00:00.

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