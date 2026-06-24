Czechy – Meksyk: gdzie oglądać?
Przed nami niezwykle interesujące spotkanie Czech z Meksykiem w ramach 3. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026. W bardziej komfortowej sytuacji przystąpią do tego meczu współgospodarze turnieju, ponieważ mają oni na swoim koncie sześć punktów, są już pewni pierwszego miejsca w grupie A oraz promocji do 1/16 finału mundialu. Znacznie większa presja spoczywa na Czechach, którzy zgromadzili zaledwie jedno oczko i zajmują trzecią lokatę w tabeli. Europejska reprezentacja musi wznieść się na wyżyny swoich możliwości, jeśli chce zachować realne szanse na awans do play-offów. Początek tej rywalizacji w czwartek, 25 czerwca o godzinie 03:00. Z artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć jutrzejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Czechy – Meksyk.
Czechy – Meksyk: transmisja w TV
Pojedynek pomiędzy Czechami a Meksykanami znajdziesz w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanale TVP 2. Zawody skomentują Jan Micygiewicz i Adam Marciniak.
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Czechy – Meksyk: stream online
Spotkanie w ramach 3. kolejki fazy grupowej tegorocznego mundialu oczywiście będzie dostępne również w internecie. Potyczkę obejrzysz w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
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Czechy – Meksyk: pytania i odpowiedzi
Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP 2.
Początek tego starcia w czwartek (25 czerwca) o godzinie 00:00.
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