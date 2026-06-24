Michał Pazdan blisko nowego klubu. To będzie ciekawy transfer

Michał Pazdan opuścił Wieczystą Kraków po awansie do Ekstraklasy. Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl ujawnił, że doświadczony obrońca znalazł się na liście życzeń Polonii Warszawa.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Michał Pazdan

Polonia Warszawa poluje na Michała Pazdana

Michał Pazdan awansował z Wieczystą Kraków do PKO BP Ekstraklasy. W minionym tygodniu klub z Małopolski poinformował jednak, że kontrakt 38-letniego środkowego obrońcy nie zostanie przedłużony. 38-krotny reprezentant Polski spędził w Krakowie trzy lata i był jedną z kluczowych postaci zespołu w drodze do historycznego awansu. Wraz z Pazdanem szeregi beniaminka opuszczają także inni doświadczeni zawodnicy, m.in. Rafał Pietrzak oraz Maciej Gajos.

Ciekawe informacje na temat przyszłości doświadczonego defensora przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Według dziennikarza, zainteresowanie Pazdanem wykazuje Polonia Warszawa. Na ten moment nie są jednak znane szczegóły transferu ani stopień zaawansowania rozmów.

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Stołeczny klub w minionym sezonie brał udział w barażach o awans do Ekstraklasy, jednak w półfinale przegrał właśnie z Wieczystą. Teraz Polonia intensywnie pracuje nad wzmocnieniem defensywy. W trakcie trzech sezonów spędzonych w krakowskim klubie Pazdan rozegrał łącznie 85 spotkań i zdobył sześć bramek. Wcześniej reprezentował barwy m.in. Jagiellonii Białystok, Legii Warszawa oraz Górnika Zabrze.

Tymczasem Czarne Koszule już rozpoczęły działania na rynku transferowym. Do drużyny dołączyli Michał Marcjanik z Arki Gdynia oraz David Kristjan Olafsson z greckiego AE Larisa. Polonia na starcie rozgrywek Betclic 1. Ligi zmierzy się z Puszczą Niepołomice.