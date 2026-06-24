Michał Pazdan blisko nowego klubu. To będzie ciekawy transfer

17:40, 24. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Meczyki.pl / Tomasz Włodarczyk

Michał Pazdan opuścił Wieczystą Kraków po awansie do Ekstraklasy. Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl ujawnił, że doświadczony obrońca znalazł się na liście życzeń Polonii Warszawa.

Michał Pazdan
Obserwuj nas w
Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Michał Pazdan

Polonia Warszawa poluje na Michała Pazdana

Michał Pazdan awansował z Wieczystą Kraków do PKO BP Ekstraklasy. W minionym tygodniu klub z Małopolski poinformował jednak, że kontrakt 38-letniego środkowego obrońcy nie zostanie przedłużony. 38-krotny reprezentant Polski spędził w Krakowie trzy lata i był jedną z kluczowych postaci zespołu w drodze do historycznego awansu. Wraz z Pazdanem szeregi beniaminka opuszczają także inni doświadczeni zawodnicy, m.in. Rafał Pietrzak oraz Maciej Gajos.

Ciekawe informacje na temat przyszłości doświadczonego defensora przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Według dziennikarza, zainteresowanie Pazdanem wykazuje Polonia Warszawa. Na ten moment nie są jednak znane szczegóły transferu ani stopień zaawansowania rozmów.

BONUS 333 PLN za poprawny TYP NA GOLA Bośni z Katarem! Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź akcję STS z kodem GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Stołeczny klub w minionym sezonie brał udział w barażach o awans do Ekstraklasy, jednak w półfinale przegrał właśnie z Wieczystą. Teraz Polonia intensywnie pracuje nad wzmocnieniem defensywy. W trakcie trzech sezonów spędzonych w krakowskim klubie Pazdan rozegrał łącznie 85 spotkań i zdobył sześć bramek. Wcześniej reprezentował barwy m.in. Jagiellonii Białystok, Legii Warszawa oraz Górnika Zabrze.

Tymczasem Czarne Koszule już rozpoczęły działania na rynku transferowym. Do drużyny dołączyli Michał Marcjanik z Arki Gdynia oraz David Kristjan Olafsson z greckiego AE Larisa. Polonia na starcie rozgrywek Betclic 1. Ligi zmierzy się z Puszczą Niepołomice.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości