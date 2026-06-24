Maroko – Haiti: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (25.06.2026)

Maroko - Haiti to spotkanie w ramach 3. kolejki grupy C mistrzostw świata 2026. Rywalizacja rozpocznie się w nocy z środy na czwartek o godz. 0:00 czasu polskiego. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja w TV i online.

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Ayyoub Bouaddi

Maroko – Haiti: gdzie oglądać?

Reprezentacja Maroka zmierzy się z Haiti w ramach trzeciej serii gier mistrzostw świata 2026. Lwy Atlasu są już bardzo blisko awansu do fazy pucharowej, ale wciąż muszą postawić ostatni krok. Po zwycięstwie nad Szkocją zespół Mohameda Ouahbiego ma przed sobą kolejne spotkanie, w którym będzie wyraźnym faworytem – tym razem przeciwko drużynie, która straciła już szanse na dalszą grę w turnieju.

Grenadierzy przegrali oba dotychczasowe mecze i wciąż pozostają bez zdobytej bramki na mundialu. Co więcej, grozi im zakończenie fazy grupowej bez punktu i gola. Dla Haitańczyków jest to trzeci mundial w historii i ponownie kończy się wielkim rozczarowaniem.

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Maroko – Haiti: transmisja w TV

Rywalizacja pomiędzy Marokiem a Haiti będzie dostępna na antenie TVP Sport. Spotkanie skomentują Aleksander Roj i Dawid Sut.

Maroko – Haiti: stream online

Mecz Maroko – Haiti w ramach grupy C będzie transmitowany również w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Dostęp do spotkania jest darmowy. Początek meczu zaplanowano na godzinę 0:00 czasu polskiego.

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Maroko – Haiti: kursy bukmacherskie

Maroko Haiti 1.18 7.50 17.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 czerwca 2026 19:00

Kiedy odbędzie się spotkanie Maroko – Haiti? Spotkanie zostanie rozegrane w nocy z środy na czwartek o godzinie 0:00 czasu polskiego. Gdzie obejrzeć mecz Maroko – Haiti? Mecz będzie dostępny na antenie TVP Sport, w serwisie sport.tv.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.

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