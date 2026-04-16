Wisła Kraków to „pewniak”, ale kto drugi? Superkomputer obliczył tabelę

Superkomputer BETSiE wskazał faworytów do awansu. Wisła Kraków jest niemal pewna pierwszego miejsca, ale walka o drugą lokatę zapowiada się znacznie ciekawiej.

Superkomputer BETSiE wskazał faworyta

Z symulacji przeprowadzonych przez superkomputer BETSiE wynika, że Wisła Kraków jest zdecydowanym faworytem do zakończenia sezonu na pierwszym miejscu. Model przewiduje dla niej średnio 70,8 punktu i aż 99,5 procent szans na zdobycie mistrzostwa. To oczywiście nie może dziwić, patrząc na rzeczywistą tabelę.

To praktycznie brak rywalizacji na szczycie. Co ciekawe, Wisła Kraków ma także stuprocentowe prawdopodobieństwo miejsca w TOP 2, co tylko potwierdza jej dominację w obecnych rozgrywkach według danych.

Za jej plecami sytuacja jest znacznie bardziej otwarta. Drugie miejsce przypisywane jest Śląskowi Wrocław, który według symulacji ma zdobyć około 57,5 punktu i ma blisko 50 procent szans na zakończenie sezonu w TOP 2.

Walka o drugie miejsce i baraże

Oprócz Śląska w grze o czołowe lokaty pozostają także KS Wieczysta Kraków oraz Chrobry Głogów. Wieczysta ma 27,5 procent szans na miejsce w TOP 2 i ponad 60 procent na udział w barażach. Chrobry również często pojawia się w czołówce symulacji, choć jego szanse na bezpośredni awans są wyraźnie mniejsze.

Dalej robi się jeszcze ciaśniej. Do strefy barażowej mogą aspirować takie zespoły jak Pogoń Grodzisk Mazowiecki, Miedź Legnica czy ŁKS Łódź, ale różnice między nimi są niewielkie.

Na drugim biegunie znajdują się drużyny zagrożone spadkiem. Według wyliczeń największe ryzyko dotyczy GKS-u Tychy, który ma aż 99,8 procent szans na degradację. Bardzo trudna sytuacja dotyczy także Górnika Łęczna i Znicza Pruszków.

Prognozowana tabela Betclic 1. Ligi wg BETSiE