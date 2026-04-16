„Camavinga jest głupi”. Były piłkarz Realu zmiażdżył Francuza

Camavinga w ogniu krytyki! Sneijder zmiażdżył pomocnika Realu

Eduardo Camavinga został antybohaterem Realu Madryt. Francuski pomocnik zameldował się na boisku w 62. minucie, zajmując miejsce Brahima Diaza. O jego występie nie można powiedzieć za wiele dobrego. Już w 78. minucie zobaczył pierwszą żółtą kartkę, a kilka minut później drugą, czego konsekwencją było wyrzucenie z boiska. Decyzja Slavko Vincicia mocno wpłynęła na końcowy wynik.

Grając o jednego zawodnika mniej, Real Madryt stracił dwie szybkie bramki. Zamiast wyniku (3:2) i dogrywki skończyło się porażką (3:4), co oznaczało odpadnięcie z Ligi Mistrzów. Obok sędziego, to właśnie Camavinga został winowajcą porażki z Bayernem Monachium.

W studiu Ziggo Sport były piłkarz Los Blancos nie przebierał w słowach na temat Francuza. Wesley Sneijder wprost nazwał Camavingę głupim. Sugerował, że gracze Realu powinni od razu po końcowym gwizdku udać się do szatni i okazać mu swój gniew.

– Camavinga jest głupi! Wiecie, co powinni zrobić piłkarze Realu Madryt po ostatnim gwizdku? Powinni pobiec do szatni i okazać swój gniew Camavindze – powiedział Wesley Sneijder na antenie Ziggo Sport.

W tym sezonie Eduardo Camavinga rozegrał 37 spotkań, w których zdobył 2 gole i zaliczył asystę. Reprezentant Francji jest jednak tylko rezerwowym używanym do rotacji. Od dawna w mediach pojawiają się plotki, że latem zmieni otoczenie.