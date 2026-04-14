Wisła Kraków przekazała wieści ws. kontuzji defensora. Ważny komunikat

Wisła Kraków poinformowała oficjalnie, że uraz Alana Urygi, którego nabawił się przed meczem z Polonią Bytom, nie jest groźny i defensor obędzie się bez operacji.

Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Alan Uryga bez większych problemów po urazie w Bytomiu

Wisła Kraków w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze i pewnie zmierza po awans do PKO Ekstraklasy. Obecnie trudno już mieć jakiekolwiek wątpliwości co do przyszłości klubu i wszyscy oczekują, że nowa kampania rozpocznie się już w elicie. Wiadomo jednak, że do końca obecnych rozgrywek pozostało jeszcze kilka spotkań i trzeba skupić się na każdym ligowym punkcie.

Z pewnością nieco stracha kibicom Białej Gwiazdy napędzać mogą ostatnie kontuzje kilku ważnych graczy. Z gry na jakiś czas wykluczony jest bowiem Jordi Sanchez, a do końca sezonu zabraknie Angela Rodado. Po ostatnim meczu niepokój fanów wywołała także sytuacja Alana Urygi, ale klub właśnie poinformował, że ze zdrowiem defensora nie ma większych problemów i obędzie się bez dłuższej przerwy.

– Na rozgrzewce przed spotkaniem Polonia Bytom – Wisła Kraków Alan Uryga poczuł ból w stawie kolanowym i tym samym nie mógł wystąpić w meczu. Przeprowadzone badania, w tym rezonansem magnetycznym, wykluczyły dłuższą przerwę w grze. Wdrożono leczenie zachowawcze, zawodnik będzie rehabilitowany i wdrażany w jednostki treningowe. Wracaj szybko do nas – czytamy w oficjalny komunikacie Wisły Kraków.

Alan Uryga w tym sezonie rozegrał w sumie trzy spotkania, a na murawie spędził 62 minuty. 32-letni środkowy obrońca łącznie dla Białej Gwiazdy wystąpił w 179 meczach. Serwis „Transfermarkt” aktualnie wycenia go na 100 tysięcy euro. Jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca tego roku.

