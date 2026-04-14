Wisła Kraków przekazała wieści ws. kontuzji defensora. Ważny komunikat

17:41, 14. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Źródło: Wisła Kraków

Wisła Kraków poinformowała oficjalnie, że uraz Alana Urygi, którego nabawił się przed meczem z Polonią Bytom, nie jest groźny i defensor obędzie się bez operacji.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Alan Uryga bez większych problemów po urazie w Bytomiu

Wisła Kraków w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze i pewnie zmierza po awans do PKO Ekstraklasy. Obecnie trudno już mieć jakiekolwiek wątpliwości co do przyszłości klubu i wszyscy oczekują, że nowa kampania rozpocznie się już w elicie. Wiadomo jednak, że do końca obecnych rozgrywek pozostało jeszcze kilka spotkań i trzeba skupić się na każdym ligowym punkcie.

Z pewnością nieco stracha kibicom Białej Gwiazdy napędzać mogą ostatnie kontuzje kilku ważnych graczy. Z gry na jakiś czas wykluczony jest bowiem Jordi Sanchez, a do końca sezonu zabraknie Angela Rodado. Po ostatnim meczu niepokój fanów wywołała także sytuacja Alana Urygi, ale klub właśnie poinformował, że ze zdrowiem defensora nie ma większych problemów i obędzie się bez dłuższej przerwy.

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Na rozgrzewce przed spotkaniem Polonia Bytom – Wisła Kraków Alan Uryga poczuł ból w stawie kolanowym i tym samym nie mógł wystąpić w meczu. Przeprowadzone badania, w tym rezonansem magnetycznym, wykluczyły dłuższą przerwę w grze. Wdrożono leczenie zachowawcze, zawodnik będzie rehabilitowany i wdrażany w jednostki treningowe. Wracaj szybko do nas – czytamy w oficjalny komunikacie Wisły Kraków.

Alan Uryga w tym sezonie rozegrał w sumie trzy spotkania, a na murawie spędził 62 minuty. 32-letni środkowy obrońca łącznie dla Białej Gwiazdy wystąpił w 179 meczach. Serwis „Transfermarkt” aktualnie wycenia go na 100 tysięcy euro. Jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca tego roku.

Zobacz także: Kocioł Czarownic znów zapłonie. Wisła z potężnym wsparciem