Bayern wybrał konkurenta dla Kane’a. Imponuje w Premier League

Bayern Monachium rozgląda się na rynku transferowym za napastnikiem. Klub chce sprowadzić konkurenta dla Harry'ego Kane'a. The Independent podaje, że celem stał się Brian Brobbey.

Brobbey i Kane – tak ma wyglądać duet napastników Bayernu

Bayern Monachium pod wodzą Vincenta Kompany’ego jest jedną z najlepszych drużyn w Europie. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. W tym sezonie pobili rekord Bundesligi, strzelając aż 105 goli w zaledwie 29 ligowych meczach. Prawie 1/3 ich dorobku strzeleckiego zdobył Harry Kane. Anglik walczy o pobicie rekordu Roberta Lewandowskiego. Brakuje mu 11 trafień w ostatnich 6 spotkaniach.

Mimo niesamowitego potencjału w ataku Bayern rozgląda się za nowym napastnikiem. Nicolas Jackson sprowadzony z Chelsea kompletnie rozczarował, więc można przypuszczać, że latem wróci do Anglii po zakończeniu wypożyczenia. Bawarczycy zostaną więc z jedną dziewiątką. Nie dziwi zatem, że pion sportowy rozpoczął poszukiwania nowego napastnika.

Z informacji The Independent wynika, że Bayern wybrał konkurenta dla Kane’a. Jest nim Brian Brobbey, który gra debiutancki sezon na boiskach Premier League w Sunderlandzie. Choć zdobył tylko 6 goli w 25 meczach, zbiera pozytywne opinie za grę w topowej lidze. Holender miałby pełnić rolę zmiennika bardziej doświadczonego piłkarza, a jednocześnie uczyć się od niego, żeby w przyszłości go zastąpić.

Brobbey ma dopiero 24 lata, ale mimo młodego wieku dysponuje sporym doświadczeniem. W Ajaksie, którego jest wychowankiem debiutował w sezonie 2020/2021 jako nastolatek. W międzyczasie zaliczył krótki epizod w Bundeslidze, gdzie bronił barw RB Lipsk. Dla niemieckiego klubu wystąpił w 14 spotkaniach, ale nie strzelił żadnego gola.