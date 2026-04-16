Bayern świętuje, ale Kompany zwrócił uwagę na jedno

08:30, 16. kwietnia 2026
Luka Pawlik Źródło:  DAZN / Bayern & Germany (X)

Bayern Monachium wywalczył awans do półfinału Ligi Mistrzów, gdzie zmierzy się z Paris Saint-Germain. Tymczasem ciekawą opinią podzielił się po zakończeniu spotkania trener Bawarczyków.

fot. Ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Vincent Kompany o żółtej kartce

Bayern Monachium zrealizował plan na ćwierćfinał Ligi Mistrzów, eliminując z rozgrywek Real Madryt. Tym samym ważny triumf zaliczył Vincent Kompany, który nie będzie mógł prowadzić swojej drużyny w pierwszym starciu przeciwko Paris Saint-Germain. Na ten temat szkoleniowiec wypowiedział się dla DAZN.

– Zawsze staram się zachować spokój na linii bocznej. Niemniej zabieranie głosu, gdy zawodnik jest na ławce, jest normalne. Byłem zaskoczony, że dostałem za to żółtą kartkę – mówił Kompany cytowany przez profil Bayern & Germany na platformie X.

40-latek przejął stery nad ekipą z Monachium w lipcu 2024 roku. Aktualny kontrakt Belga z Bawarczykami obowiązuje natomiast do końca czerwca 2029 roku. Kompany, zanim przejął stery nad Bayernem, zbierał doświadczenie w RSC Anderlecht czy Burnley FC.

Były reprezentant Belgii prowadził ekipę z Monachium już w 102 spotkaniach, notując w nich średnią na poziomie 2,42 punktu na mecz. To efekt 78 zwycięstw i 13 remisów. Okazję na poprawę bilansu będzie miał już w niedzielę przy okazji potyczki 30. kolejki Bundesligi przeciwko VfB Stuttgart. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 17:30.

Monachijczycy wciąż mają szansę na potrójną koronę. Bayern może w tej kampanii wygrać mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec oraz triumfować w Lidze Mistrzów. W walce o finał krajowego pucharu ekipa z Allianz Arena zmierzy się 22 kwietnia z Bayer Leverkusen.

