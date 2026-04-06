Wisła Kraków poznała decyzję Polonii Bytom ws. kibiców gości

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła ze wsparciem swoich kibiców w Bytomiu

Wisła Kraków postawiła kolejny krok na drodze do Ekstraklasy, pokonując w poniedziałek Górnika Łęczna 3-2. Wszystkie bramki padły w pierwszej połowie spotkania – dwukrotnie na prowadzenie wychodzili goście, ale Biała Gwiazda szybko odrabiała straty i koniec końców zdobyła cenne trzy punkty. Jej przewaga nad trzecim Chrobrym Głogów wzrosła do jedenastu „oczek”.

W weekend Wisła zagra wyjazdowy mecz z Polonią Bytom. Kluczowym tematem była więc ewentualna obecność jej kibiców na trybunach. Kilka tygodni temu cała Polska żyła aferą wokół spotkania ze Śląskiem Wrocław, na które Biała Gwiazda ostatecznie nie przyjechała. Był to rezultat decyzji dolnośląskiego klubu, który nie zgodził się na przyjęcie zorganizowanej grupy kibiców z Krakowa. W ten sposób Wisła pokazała solidarność ze swoimi fanami, którzy od wielu miesięcy są bojkotowani przez większość klubów z zaplecza Ekstraklasy.

Podobnego problemu tym razem nie będzie. Jarosław Królewski przekazał dobre informacje. Polonia Bytom przyjmie kibiców Wisły, którzy będą mogli z trybun wspierać swoją drużynę.

Jesienią Wisła ograła przed własną publicznością Polonię 1-0. Od tego czasu wiele w Bytomiu się zmieniło – odszedł Łukasz Tomczyk, a wytypowany na jego następcę Patryk Czubak już stracił pracę.