Wisła Kraków może pobić rekord. Wszystko rozstrzygnie się w niedzielę

W niedzielę Ruch Chorzów podejmie na własnym stadionie zespół Wisły Kraków. Już teraz wiadomo, że Mecz Mistrzów obejrzy z trybun przeszło 48 tysięcy kibiców, w tym ponad 21 tysięcy fanów Białej Gwiazdy.

Wisła Kraków pewnie zmierza w tym sezonie po awans do PKO Ekstraklasy. Na to wydarzenie kibice czekali przez kilka ostatnich sezonów, ale to obecnie dopiero wydaje się, że wszystko złożyło się na powrót do elity. Biała Gwiazda naturalnie ma swoje problemy – w tym kontuzje ważnych graczy – ale już tylko katastrofa mogłaby sprawić, że spędzą kolejne rozgrywki w Betclic 1. lidze.

Zanim jednak wielka końcówka sezonu i prawdopodobna feta, czas na jedno z najciekawszych spotkań nie tylko tego weekendu, ale i całego kwietnia. To właśnie na niedzielę 19 kwietnia zaplanowano bowiem mecz Ruchu Chorzów z Wisłą Kraków, który nazwano wymownie Meczem Mistrzów. Naturalnie zainteresowanie jest ogromne, a to ze względu chociażby na tzw. zgodę fanów Niebieskich oraz Białej Gwiazdy.

Nie może więc dziwić, że trybuny Superauto.pl Stadionu Śląskiego zapełnią się najpewniej w stu procentach. Ruch Chorzów bowiem poinformował, że wejściówki na obiekt ma już przeszło 48 tysięcy fanów. Najważniejsze jednak jest to, że ponad 21 tysięcy kibiców Wisły Kraków zjawi się na meczu. W sumie dla klubu przeznaczono 23,5 tysiąca krzesełek. W poprzednim sezonie na miejscu piłkarzy Białej Gwiazdy dopingowało 22,5 tysiąca wyjazdowiczów. Maksymalna pojemność całego stadionu to oczywiście niespełna 54 tysiące osób. Wszystko zapowiada więc wielkie emocje.

Zobacz także: W ciemno z Marcinem Ryszką #12: Szczęście czy fart, czyli człowiek, który zjednoczył polską piłkę