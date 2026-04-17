Atletico Madryt – Real Sociedad, typy i przewidywania
Atletico Madryt zmierzy się z Realem Sociedad w finale Pucharu Króla, gdzie dojdzie do walki o jedno z najcenniejszych trofeów w hiszpańskim futbolu. Zespół Diego Simeone w półfinale wyeliminował Barcelonę, wygrywając 4:3 w dwumeczu. Z kolei drużyna Pellegrino Matarazzo poradziła sobie z Athletikiem Bilbao, triumfując 2:0 w dwumeczu. Teraz obie ekipy staną przed szansą sięgnięcia po puchar w bezpośrednim pojedynku. Początek rywalizacji na Estadio de La Cartuja już w najbliższą sobotę, 18 kwietnia o godzinie 21:00.
W tym meczu stawiam na to, że oba zespoły trafią do siatki. Spodziewam się interesującego i intensywnego widowiska z dużą liczbą bramek. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.
Atletico Madryt – Real Sociedad, sytuacja kadrowa
Diego Simeone powinien mieć do dyspozycji wszystkich zawodników swojego zespołu. Z kolei w drużynie z Kraju Basków zabraknie Joba Ochienga, Alvaro Odriozoli oraz Inakiego Rupereza. Pod znakiem zapytania stoją także występy Jona Gorrotxategiego, Yangela Herrery i Igora Zubeldii, co dodatkowo komplikuje sytuację ekipy Pellegrino Matarazzo.
Atletico Madryt – Real Sociedad, ostatnie wyniki
Atletico Madryt w ostatnim czasie przegrało 1:2 z Barceloną w rewanżowym spotkaniu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów, ale awansowało dalej dzięki zwycięstwu 3:2 w dwumeczu. Wcześniej na ligowym podwórku podopieczni Diego Simeone ulegli Sevilli 1:2. Real Sociedad w tym czasie rywalizował wyłącznie w La Lidze, remisując 3:3 z Deportivo Alaves oraz pokonując Levante 2:0. Oba zespoły nie zachwycały więc w poprzednich starciach.
Atletico Madryt – Real Sociedad, historia
Bezpośrednia rywalizacja Atletico Madryt z Realem Sociedad w ostatnim czasie wyraźnie układa się po myśli zespołu Los Rojiblancos. W pięciu poprzednich spotkaniach stołeczny klub odniósł bowiem aż trzy zwycięstwa, a dwa mecze tych drużyn zakończyły się remisami. Tak więc ekipa z Kraju Basków nie zdołała w tym okresie sięgnąć po ani jedną wygraną.
Atletico Madryt – Real Sociedad, kursy bukmacherskie
Według oszacowań bukmacherów faworytem sobotniego spotkania jest zespół ze stolicy, który przynajmniej na papierze dysponuje lepszym składem od ekipy z Kraju Basków. Kurs na wygraną Atletico Madryt wynosi około 1.85, typ na zwycięstwo Realu Sociedad to mniej więcej 4.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.50.
Atletico Madryt – Real Sociedad, przewidywane składy
Atletico: Oblak – Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri – Simeone, Llorente, Koke, Lookman – Julian Alvarez, Griezmann
Real Sociedad: Marrero – Aramburu, Martin, Elustondo, Gomez – Soler, Turrientes – Sucić, Mendez, Barrenetxea – Mikel Oyarzabal
Atletico Madryt – Real Sociedad, transmisja meczu
Interesująco zapowiadające się spotkanie między Atletico Madryt a Realem Sociedad oczywiście będzie dostępne w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Finał Pucharu Króla możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2 oraz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Przed mikrofonami usiądą Eryk Szpruch i Marcin Gazda. Początek rywalizacji na Estadio de La Cartuja już w tę sobotę, 18 kwietnia o godzinie 21:00.
