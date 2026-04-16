Wieczysta szuka wzmocnień w Cracovii. Możliwe poważne ruchy

17:34, 16. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Piotr Rzepecki [X]

Wieczysta Kraków przymierza się do awansu do Ekstraklasy. Ma ambitne plany, jeśli chodzi o wzmocnienia kadry. Nowych piłkarzy zamierza szukać w Cracovii - informuje Piotr Rzepecki. Może do niej dołączyć też Jarosław Gambal, który pożegnał się z Pasami.

Sławomir Peszko
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Wieczysta sięgnie po działacza i piłkarzy z Cracovii?

Wieczysta Kraków wciąż może zakończyć ten sezon awansem do Ekstraklasy. Do pewnego momentu była wręcz głównym kandydatem do miejsca w pierwszej dwójce, ale po gorszym okresie odskoczył jej Śląsk Wrocław. Aktualnie zajmuje czwartą lokatę, a do pierwszej dwójki traci siedem punktów, dodatkowo mając na koncie jeden mecz rozegrany mniej.

Krakowianie spodziewają się przynajmniej udziału w barażach. Wierzą, że uda się awansować i w przyszłym sezonie grać w elicie. Świadczą o tym również ambitne plany transferowe, bowiem Wieczysta chciałaby wzmocnić się zawodnikami z doświadczeniem w Ekstraklasie. W szczególności spogląda na Cracovię, która przechodzi spory kryzys. Zimą udało jej się wyciągnąć z Pasów Mikkela Maigaarda, a latem być może taki kierunek obejmą kolejni piłkarze.

Niewykluczone, że do Wieczystej dołączy również Jarosław Gambal. W czwartek Cracovia poinformowała o rozstaniu z dyrektorem działu skautingu, którego praca była mocno chwalona przez kibiców. Zdołał sprowadzić kilku ciekawych zawodników, którzy stanowią teraz o sile drużyny lub zostali już sprzedani z zyskiem. Z pewnością angaż Gambala pomógłby Wieczystej w walce o obecnych graczy lokalnego rywala.

Do tej pory Rzepecki sugerował, że Wieczysta z chęcią przygarnęłaby do siebie Otara Kakabadze czy Mauro Perkovicia. Za transfer tego drugiego do Cracovii odpowiadał właśnie Gambal.