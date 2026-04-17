ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Środkowy obrońca i pomocnik – takie transfery chce zrobić Real Madryt

Real Madryt z powodu drugiego z rzędu słabego sezonu zaplanował gruntowne zmiany w pierwszym zespole. Najważniejszą ma być oczywiście nowy szkoleniowiec, ponieważ panuje przekonanie, że Alvaro Arbeloa nie utrzyma piastowanego stanowiska. Na ten moment brakuje wyraźnego faworyta, ale w przestrzeni medialnej krąży wiele nazwisk potencjalnych kandydatów na trenera.

Druga ze zmian to oczywiście transfery zarówno wychodzące, jak i przychodzące. Nie trudno się domyślić, że prezydent Królewskich ruszy po możliwie jak najlepszych piłkarzy, żeby wzmocnić siłę rażenia zespołu, a także zadbać o zabezpieczenie w obronie.

Serwis Cadena SER informuje, że Florentino Perez wybrał dwa transfery, żeby wzmocnić Real Madryt. Latem na Bernabeu trafić ma nowy środkowy obrońca oraz środkowy pomocnik. Te dwie pozycje zdaniem hiszpańskiego działacza wymagają natychmiastowego wzmocnienia. Na więcej transferów kibice nie mają co liczyć. Źródło sugeruje, że obecni piłkarze, którzy mają ważne kontrakty, nie zamierzają odchodzić z klubu. Trudno więc będzie przeprowadzić rewolucję bez większych sprzedaży i zysku finansowego z tego tytułu.

Na ten moment wiadomo jedynie, że na pewno z klubem pożegna się David Alaba. Kontrakt stopera nie zostanie przedłużony. Umowa wygasa także Antonio Rudigerowi, lecz w jego sprawie nie wiadomo jeszcze, czy współpraca będzie kontynuowana.