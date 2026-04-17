Real Madryt czeka na decyzję Jurgena Kloppa

Real Madryt jest zainteresowany zatrudnieniem Jurgena Kloppa, ale jednocześnie oczekuje, że Niemiec określi się sam ws. swojej przyszłości. Informacje w tej sprawie przekazał Fabrizio Romano.

Na zdjęciu: Juergen Klopp

Real chce, aby Jurgen Klopp określił się ws. przyszłości

Real Madryt wraz z końcem sezonu najprawdopodobniej pożegna się z Alvaro Arbeloą. Szkoleniowiec Królewskich przegrał bowiem walkę o triumf w Lidze Mistrzów, a wszystko wskazuje, że podobny los czeka go w lidze hiszpańskiej. Obecnie do FC Barcelony Królewscy tracą bowiem aż dziewięć punktów. Dlatego też władze od jakiegoś czasu sondują już rynek w poszukiwaniu idealnego następcy Hiszpana.

Kandydatur na giełdzie nazwisk jest wiele, ale na pierwsze miejsce wysuwa się kilka kluczowych nazwisk. Wśród nich jest Jurgen Klopp, który z klubem łączony jest od dłuższego czasu. Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się zimą, gdy Arbeloa zastąpił Xabiego Alonso.

Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Real Madryt faktycznie jest zainteresowany sprowadzeniem na Bernabeu Jurgena Kloppa, ale oczekuje, że to Niemiec wykona pierwszy ruch. Królewscy chcą, aby szkoleniowiec jasno się określił, czy chce wrócić do pracy.

Jurgen Klopp wraz z końcem sezonu 2023/24 pożegnał się z Liverpoolem. Od tamtego momentu pozostaje bez pracy w zawodzie. 1 stycznia 2025 roku został szefem Global Soccer w Red Bullu. Jego zadaniem jest nadzorowanie wszystkich klubów, których właścicielem jest austriacki koncern.

